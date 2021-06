Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Im Stadtarchiv waren es allenfalls zwei, drei Griffe in die historischen Bestände aus der jüngeren Eberbacher Geschichte. Es dauerte nur ein paar Minuten, dann hatte Stadtarchivar Marius Golgath das gefunden, was einem passionierten Autobesitzer aus Würzburg zu seinem Glück gerade noch gefehlt hatte.

Oldtimer-Fan Heinz Saueracker, 71 und pensionierter Fernmelde-Beamter der Telekom, suchte nach den Ursprüngen seines Renault 8 Gordini. Der Serienwagen mit Renn-Genen war laut seinen eigenen Recherchen mit seinem allerersten Besitzer 1967 beim 14. Internationalen Eberbacher Bergrennen dabei und hatte wohl in seiner Klasse den zweiten Platz geholt. Der Wagen war damals gerade einen Monat alt.

Der Kfz-Brief aus dem Zulassungsjahr 1967 fehlte. Die Geschichte des inzwischen 54 Jahre alten Wagens war also nicht vollständig. Bei der Suche nach dem Lebenslauf seines Autos war der heutige Besitzer auf Ralf Walter aus Augsburg gestoßen, der in Eberbach für das Dasca-Team gestartet war. Im Stadtarchiv konnten die Teilnahme und das Rennergebnis bestätigt werden.

Es ist noch alles da: Alle Programmhefte der insgesamt 17 Rennen von 1959 bis 1970 sind im Archiv in Pleutersbach gesammelt. Und so fand sich darin auch der Start des ersten Besitzers des bis 175 Stundenkilometer schnellen Renaults mit seinen 88 PS. Der Wagen musste der Serie entsprechen, allenfalls konnte man ein Sportlenkrad und einen Öldruckmesser einbauen sowie die Stoßdämpfer verstärken. Als besonderes Merkmal hat der Wagen noch heute einen Überrollbügel.

Inzwischen ist Heinz Saueracker der vierte Eigentümer. Auf dem Tacho stehen 5 000 Kilometer. Tatsächlich sind es 105 000, weil damals die Ziffern nicht über 100 000 gingen. Lediglich rund 20 000 davon ist Saueracker gefahren. Denn die Renault-Werbung hatte sich all die Jahre nicht ganz so bewahrheitet: "In der Woche Familienauto, am Wochenende auf die Rennpiste". Einmal falsch Gas gegeben - und schon waren die Kerzen verrußt, weiß Saueracker zu berichten.

Sämtliche Programmhefte des legendären Rennens werden im Pleutersbacher Stadtarchiv aufbewahrt. Repro: Rainer Hofmeyer

1971 gekauft, wurde der unzuverlässige Wagen 1980 abgemeldet; Saueracker hatte sich von ihm "entfremdet". Von da an stand er in einer trockenen Garage. Als Alltagsauto diente ein Renault R 4. Erst 2006 hat der Würzburger den R 8 "wiederbelebt", jetzt noch im Originalzustand. Auch der Lack in Französisch-Blau war noch der alte.

Ausgerechnet bei einer kurzen Fahrt zu einer Würzburger Eisdiele hat 2014 ein städtischer Busfahrer beim Zurücksetzen die alte Fahrzeugfront demoliert. Jetzt ging die Sache für Saueracker richtig ins Geld. Aus dem Angebot der gegnerischen Versicherung über 3 700 Euro wurde ein tatsächlicher Frontschaden von über 10 000. Nun wurde der Renault 8 Gordini völlig restauriert, auch neu lackiert. Und insgesamt musste Saueracker noch 20 000 Euro drauflegen.

Rennen fährt Heinz Saueracker mit seinem historischen R 8 Gordini nicht mehr. Bergrennen sind aus Gründen des Umweltschutzes ohnehin weitgehend verboten.

Jetzt nimmt der Würzburger Pensionär an Oldtimer-Treffen teil – wenn es die äußeren Bedingungen erlauben. Dank dem Eberbacher Stadtarchiv kann er dort von den Erfolgen seines Wagens bei der 14. Internationalen Bergprüfung aus dem Jahr 1967 auf der Schwanheimer Rennstrecke berichten.