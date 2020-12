Gähnende Leere in der Eberbacher Friedrichstraße am Einkaufs-Samstag. Foto: privat

Von Martina Birkelbach

Eberbach. Dass der Abbau von Straßensperrungs-Schildern ausgerechnet am Samstag vor dem ersten Advent zur eigentlichen Hauptgeschäftszeit zum Verkehrschaos führte, ärgert nicht nur einen Leser. Auch Dietrich Müller, Vorsitzender der Eberbacher Werbegemeinschaft, spricht von "chaotischen Verkehrsverhältnissen in der ganzen Innenstadt" am vergangenen Samstag.

Die Stadtverwaltung beruft sich darauf, dass für die Freigabe des Verkehrs wegen Straßensperrungen "kein Zeitraum vorgegeben war".

Der Leser (Name der Redaktion bekannt) schimpft: "Die Sperrungen in der Friedrichstraße hätten Samstagvormittag beendet sein sollten, wurden aber erst Samstag um 14 Uhr – pünktlich zur Demo, nachdem der Markt im wahrsten Sinne des Wortes verlaufen war – aufgelöst. Nichts los in der Stadt und es war der erste lange Samstag vor Weihnachten."

Auswärtige seien so gleich nach Mosbach oder Heidelberg gefahren, und vor allem habe es ein Verkehrschaos gegeben, unter anderem "weil Autos in der Bussemerstraße in die falsche Parkrichtung standen und insgesamt sehr schlecht ausgeschildert war".

Müller bestätigt, vom Zeitpunkt der Aufhebung der Umleitungsmaßnahmen "sehr irritiert" gewesen zu sein. Und er fügt an: "Insgesamt fanden wir den Zeitpunkt der Baumaßnahme und vor allem die Sperrung der Friedrichstraße und der Friedrich-Ebert-Straße in der ersten Adventswoche als nicht sehr glücklich." Laut dem EWG-Vorsitzenden kamen "zu den massiven Folgen des Lockdown-Light so auch noch hausgemachte Behinderungen dazu". Er bestätigt, "angekündigt war das Ende der Sperrungen für Samstagmorgen – zumindest hatten wir das so verstanden. Dass mit den Maßnahmen erst im Laufe des späten Samstagvormittag – mitten im Hauptverkehrsaufkommen – begonnen wurde, haben wir nicht verstanden." Und er bestätigt weiter: "Die Folge waren tatsächlich chaotische Verkehrsverhältnisse in der ganzen Innenstadt".

Auf Anfrage bei der Stadt, warum die Sperrungen erst um 14 Uhr aufgelöst waren, teilt Hauptamtsleiterin Anke Steck mit: "Die Freigabe des Verkehrs bzw. die Aufhebung der angeordneten Verkehrsmaßnahmen erfolgte durch die Firma Michael Gärtner nach Ablauf der Auskühlphase des eingebauten Asphalts (mindestens 24 Stunden). Die Freigabe des Verkehrs war somit im Laufe des Samstag vorgesehen, ein Zeitraum wurde nicht vorgegeben.

Laut Pressemitteilung der Stadt vom 19. November, die am Montag, 23. November, in den RNZ/EZ-Redaktionen einging, hieß es allerdings, dass die Sperrung "im Laufe des Vormittags" wieder aufgehoben werden sollte. Und genauso hatten wir es auch am 26. November veröffentlicht: Samstagvormittag.

Und noch etwas verärgert den Leser. Normalerweise seien die vier Parkplätze vorm Café "Viktoria" nach dem Apfeltag geöffnet. Auch wenn der ausfiel, wäre das am 18. Oktober gewesen.

Am 16. November habe es auf Anfrage beim Ordnungsamt, warum das nicht geschehen ist, geheißen, dass die Cafébesitzer durch Corona länger außen bestuhlen dürfen. Dass die Cafés wegen der Corona-Verordnungen seit November geschlossen sind, sei nicht berücksichtig worden, so der Leser. Erst am Montag (30. November) seien die Parkplätze wieder freigegeben worden. "Jeden Tag gehen die Ordnungshüter daran vorbei... das fällt keinem auf" schreibt der Leser und beschwert sich: "Verschenkte Parkzeit, abgesehen davon, dass die Kaufkraft eh weniger geworden ist in der Innenstadt".

Die Antwort der Hauptamtsleiterin: "Die Verwaltung hat nach dem Apfeltag bis Ende Oktober – vor Beginn des Lockdowns – der Gastronomie die Verlängerung der Außenbewirtung ermöglicht. Ab 1. November war der Lockdown bis 30. November mit Schließung der Gastronomie. Diesen Termin wollten wir abwarten, bis eine über den 30. November hinaus führende Entscheidung bzgl. des Lockdowns getroffen war, zumal die Friedrichstraße in dieser Zeit zum Teil komplett gesperrt war, sodass diese Parkplätze nicht angefahren werden konnten. Da nun der Lockdown verlängert sowie die Vollsperrung aufgehoben wurde, stehen jetzt auch die Parkplätze wieder zur Verfügung."