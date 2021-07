Von Felix Hüll

Rockenau/Bamberg. Ein Gesprächstermin soll klären, wie sich in Rockenau das Problem mit den Lkw des Steinbruchs lösen lässt. Die 40-Tonner drohen die engen und ohnehin in die Jahre gekommenen Ortsstraßen zu beschädigen. Zudem beeinträchtigt die zugenommene Anzahl der Transportfahrten die Ruhe im Dorf.

Nach einer Anfrage von Bürgermeisterstellvertreter Rolf Schieck im Bauausschuss des Gemeinderats versprach Bürgermeister Peter Reichert, ein Treffen einzuberufen, um gemeinsam eine Lösung zu finden. Vor der Sommerpause werde das wohl nicht mehr möglich sein, erklärt Reichert auf Nachfrage.

Die Laster machten Fahrbahn und Gehweg kaputt und hätten ohnehin Probleme, bei ihrer Größe vom Steinbruch kommend über die Straße "Im Teich" und erst dann in den Ledelsweg einbiegend zu rangieren. Bürger hatten sich deswegen an Schieck gewandt, der sich erkundigte, ob es nicht Alternativlösungen gebe.

Über Straßenschäden wegen des Lkw-Verkehrs vom und zum Steinbruch klagen Rockenaue Bürger etwa an der Straße „Im Teich“. Foto: Felix Hüll

Der Rockenauer Steinbruch liefert aktuell seinen roten Neckartäler Hartsandstein für einen größeren Auftrag in Heidelberg. Das erklärt Martin Graser, Geschäftsführer und Mitinhaber des Bamberger Natursteinwerks Hermann Graser: "Im September soll dort die Baustelle losgehen. Dafür bauen wir gerade ab. Die Rohblockgewinnung soll im Frühjahr fertig sein."

Das Unternehmen ist schon etwa seit der Jahrtausendwende im Lohnabbau beim damaligen Pächter dieses Steinbruchs tätig. Der Steinbruch gehört der Stadt Eberbach, früherer Pächter war die Firma Hartsandsteinwerke Schmelzer des verstorbenen Ortsvorstehers Hans Leistner. Vor etwa drei Jahren übernahm Graser die Pacht, verstärkte aber erst 2020 die Abbauaktivitäten, nachdem zwei Jahre davor Stein eher in Gaimühle gebrochen wurde. Graser hat in Deutschland insgesamt 21 Standorte und nutzt in der Region eben auch den Steinbruch in Gaimühle sowie einen Standort in der Pfalz. "Wir brechen immer ein paar Monate am Stück und haben dann Pause", berichtet Geschäftsführer Graser.

Früher sei in Rockenau durch den Ortsvorsteher die Kommunikation zwischen der auswärtigen Firma und den Anliegen der Bevölkerung gewährleistet gewesen. Graser: "Jetzt ist da ist immer wieder mehr Aufklärung notwendig."

Die Firma stehe auch in regelmäßigem Kontakt mit der Steinbruch-Eigentümervertretung, Eberbachs Stadtverwaltung. Graser: "Wir haben auch jetzt wieder nachgefragt, ob die Verkehrsführung noch so stimmt und wir so auf den öffentlichen Straßen fahren können." Mit der Stadtförsterei habe man sich auch schon mal eine Alternativroute durch den Wald angesehen, die sich aber aus Firmensicht wegen der Wegbeschaffenheit als nicht machbar erweisen habe; überdies führe auch sie in Neckarwimmersbach durch Wohngebiet, verlagere also nur das Problem.

Die schon seit über Jahrzehnten kaputte Mühlbergstraße hatte auch Rolf Schieck ausgeschlossen. Sie steht zur Reparatur an und ist derzeit für Laster wie die Steinbruch-Lkw gesperrt. Ein Umladen auf kleinere Laster bringe keinen Vorteil, da dann mehr Fahrzeuge die gleiche Last, Steinblöcke im Gewicht von 10 bis 15 Tonnen, befördern müssten; hinzu komme der zusätzliche Umladeaufwand.

Eine Beteiligung des Unternehmens am Ausbessern der Straßenschäden – wie früher schon mitunter praktiziert – könnte sich Graser nur vorstellen, wenn man dies in Abhängigkeit von den Pachtvertragsbedingungen erörtere. "Und wenn die Wege nicht mehr passen, könnten wir den Steinbruch nicht mehr nutzen. Das wäre schade." Eine Einladung zu einem Gespräch in Eberbach sei bislang im Unternehmen noch nicht eingegangen.