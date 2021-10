Für eine Aufstockung des nordöstlichen Teils des ehemaligen Gasthaus „Schiff“ in Rockenau wird „das gemeindliche Einvernehmen nicht in Aussicht gestellt“. Foto: Peter Bayer

Eberbach. (by) Schon länger steht das ehemalige Gasthaus Schiff in Rockenau leer. In seiner Stelle sollen nun Wohnungen kommen. Mit dem entsprechenden Bauantrag auf Nutzungsänderung beschäftigte sich am Montagabend der Bau- und Umweltausschuss.

Geplant ist ein Wohngebäude mit elf Wohneinheiten. Darüber hinaus wird in den Bauvorlagen die Aufstockung der ehemaligen Gaststätte dargestellt, so Stadtbaumeister Detlef Kermbach. Das bisherige Dachgeschoss soll rückgebaut und durch ein drittes Vollgeschoss sowie ein Dachgeschoss als "Staffelgeschoss" erweitert werden. Dieser Umbau des nordöstlichen Gebäudeteils an der Rockenauer Straße sei – aus Sicht der Stadtverwaltung – nicht Teil des Antrags auf Nutzungsänderung. Werde die dargestellte Aufstockung so umgesetzt, sei von "einer erdrückenden Wirkung auf die Nachbargebäude auszugehen". Diese weisen maximal zwei Vollgeschosse sowie ein Nicht-Vollgeschoss auf.

Die dargestellte Aufstockung des Bestandsgebäudes füge sich daher nicht in das städtebauliche Umfeld ein und könne nicht befürwortet werden. Die Verwaltung empfahl den Mitgliedern des Bauausschusses daher, dem Antrag auf Nutzungsänderung zuzustimmen, der dargestellten Aufstockung des nordöstlichen Gebäudeteils das gemeindliche Einvernehmen aber nicht zu erteilen. Man müsse im Vorfeld klarmachen, dass man dem nicht zustimme.

Dies veranlasste Rolf Schieck (SPD) zur Feststellung, dass etwas, was nicht beantragt sei, nicht abgelehnt werden könne. Daraufhin wurde die Formulierung geändert in "wird nicht in Aussicht gestellt".

Die benachrichtigten Angrenzer hätten bislang zwei Einwände vorgetragen. Zum einen füge sich die Gebäudehöhe, sofern das Gebäude aufgestockt wird, nicht in die umliegende Bebauung ein. Zum anderen würden die Fenster der obersten Wohnung im rückwärtigen Gebäude bei einer Aufstockung verbaut, Belichtung sowie Belüftung seien in den betroffenen Räumen dann nicht mehr gegeben.

Der geänderten Formulierung stimmten die Ausschussmitglieder einstimmig zu.

Um eine "Spitzfindigkeit", so Kermbach, ging es beim Antrag auf "Nutzungsänderung von Kulturwerkstatt mit Veranstaltungsraum in Kulturwerkstatt mit Veranstaltungsraum und Ausschank" beim Depot 15/7. Dort ist im Erdgeschoss die Errichtung einer Pendeltüre im Thekenbereich geplant. Darüber hinaus hat eines der vorhandenen WCs künftig als Personal-WC genutzt werden. "Das Baurechtsamt hat einen Antrag auf Nutzungsänderung verlangt", informierte Kermbach. Eine Begehung vor Ort habe ergeben, dass alles okay sei, es fehle eben nur der Antrag. Dem stimmten die Ausschussmitglieder schließlich einstimmig zu.