Das Restaurant am Leopoldsplatz. Die Pächter haben zum 31. März 2021 das Pachtverhältnis gekündigt. Über eine Neuverpachtung berät der Gemeinderat. Foto: Martina Birkelbach

Eberbach. (mabi) Wie Bürgermeister Peter Reichert in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats bekannt gab, haben die Stadthallen-Restaurantpächter zum 31. März 2021 das Pachtverhältnis gekündigt. "Seitens der Pächter wurden bei der Kündigung keine Gründe angegeben", teilt Hauptamtsleiterin Anke Steck auf Anfrage mit.

Das Pächterduo Andrea Hertel und Michael Reinig selbst, hat auf unsere Nachfrage bislang noch nicht geantwortet. Einen Nachfolger gibt es laut Steck noch nicht. Es ist geplant, die Ausschreibung zur Neuverpachtung in der September-Sitzungsrunde mit dem Gemeinderat zu beraten. Hertel und Reinig haben das "Restaurant am Leopoldsplatz" seit April 2016 gepachtet. Im Herbst desselben Jahres pausierte das Geschäft wegen Renovierungsarbeiten für einige Wochen. Die beiden hatten 2016 noch 17 Mitarbeiter, die teilweise auch in der Hallenbad-Gaststätte tätig waren, die ebenfalls von dem Paar gepachtet wurde.

Das Restaurant am Leopoldsplatz hatten Hertel und Reinig von Wolfgang Preissl übernommen, der von März 2001 bis März 2016 Pächter war. Davor war es in den Händen von Karl Hans Heinemann (Januar 1998 bis Ende Februar 2001).