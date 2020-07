Udo Geilsdörer, Geschäftsführender Schulleiter und Rektor der Gemeinschaftsschule Eberbach an seinem Schreibtisch. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Wenn ich in eine Klasse komme, ist Ruhe", sagt Udo Geilsdörfer. Das schafft er, weil er "konsequent, verbindlich und ehrlich" ist. Die Schüler haben Respekt. Respekt ist für den Rektor der Gemeinschaftsschule, der seit Juli 2018 auch den Titel des "Geschäftsführenden Schulleiters" inne hat, auch persönlichkeitsabhängig. "Wobei die Persönlichkeit wiederum nicht abhängig ist von Geschlecht, Körpergröße oder sonstigen Faktoren." Persönlichkeit ist für ihn das, was "ein Lehrer für die Schüler rüberbringt". Jeder Schüler kann sagen, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt, "dann kann man drüber reden". Wenn allerdings jemand etwas anstellt, muss er die Konsequenzen dafür tragen: "Jeder Schüler bekommt Chancen, aber irgendwann ist auch mal Schluss".

"Respekt ist für mich ein wertschätzender Umgang miteinander – auf den unterschiedlichsten Ebenen. Die Wertschätzung muss von beiden Seiten kommen. Das Wichtigste ist, dass man dem anderen immer ernsthaft und auf Augenhöhe begegnet", sagt Geilsdörfer. Für den 53-jährigen Rektor gibt es für respektvolles Verhalten keine Altersgrenzen. "Das fängt im Kindesalter an – beim Umgang zwischen Eltern und Kind, geht über die Schule weiter mit der Lehrer-Schüler-Beziehung – und setzt sich im ganzen Leben fort." Geilsdörfer richtet sich da nach einem alten Spruch seines Vaters: "Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr".

Respekt ist für ihn nicht gleichzusetzen mit "blindem Gehorsam" oder "Obrigkeitshörigkeit" – "Das muss nicht sein". Ein Lehrer ist ein "Vermittler", und der Schüler "nimmt auf". Natürlich, so der Pädagoge, sollte man mit einem Schüler auch nicht "in seiner Sprache" reden.

Verantwortlich für eine respektvolle Erziehung sind für ihn "alle an der Erziehung Beteiligten". Aber er betont, dass der Grundstock im Elternhaus gelegt wird: "Werte und Wertschätzung, die dort vermittelt werden, der Umgang zwischen Eltern und Kind sind prägend für die weitere Entwicklung". Natürlich hat die Schule auch erzieherische Aufgaben, "aber eigentlich ist Bildung unser Hauptgeschäft".

In seiner 20-jährigen Arbeit als Lehrer hat Geilsdörfer ständige Wandel erlebt. Heute habe die Schule mehr erzieherische Aufgaben als früher – oft bleibe die Bildung dann auch deswegen auf der Strecke. "Unterrichtsstörungen – wie Reinrufen oder Aufgaben nicht gemacht, bis hin zu Prügeleien – hat es schon immer gegeben. Die werden nicht mehr. Aber manchmal hat man als Lehrer heute weniger Rückhalt von den Erziehungsberechtigten." Auch würden heute die Schüler oft mehr Zeit mit den Lehrern verbringen als mit den Eltern. "Ich nenne das immer Wohlstandsverwahrlosung", sagt Geilsdörfer. Damit bezeichnet er eine Situation, in der beide Eltern arbeiten, um natürlich einen gewissen Lebensstandard zu erhalten. Die Kinder würden dann oft sich selbst überlassen. "Das kann alles funktionieren, ist aber alles eine Frage der Konsequenz im Elternhaus."

Eine Steigerung der Respektlosigkeit sieht der Pädagoge nicht unbedingt, für ihn ist es eher ein anderes Verhalten der Schüler als vor zehn oder gar vor 20 Jahren: "Das ist der Wandel der Gesellschaft". Natürlich kommt es mal vor, dass sich Schüler im Ton vergreifen, was aber auch auf die Jugend und die Pubertät zurückzuführen ist. Auch untereinander gibt es bei den Schülern immer Meinungsverschiedenheiten bis hin zu Rangeleien. "Es ist aber in unserer Schule noch kein Lehrer tätlich angegriffen worden." Für den geschäftsführenden Schulleiter steht fest: "Alles ist eine Frage der Wahrnehmung und wie viel Bedeutung man dem Ganzen beimisst." Oft hilft "ein ganz normales Gespräch".

Im Unterricht ist Respekt immer Thema: "Jeder Schüler hat das Recht auf ungestörtes Lernen, jeder Lehrer hat das Recht auf ungestörten Unterricht." Geilsdörfer betont, dass ein respektvoller und gewaltfreier Umgang miteinander Thema an jeder Schule ist: "Das gehört zur Erziehungsarbeit dazu".

Als "Strömung unserer Zeit" bezeichnet Geilsdörfer, dass Schüler immer öfter andere für die eigene Tat verantwortlich machen. Auch werden "unterstützende Maßnahmen" vermehrt nötig: "Hilfe von Sozialarbeitern, Jugendamt oder Familienhilfe". Ebenfalls gewandelt hat sich durch die Digitalisierung, dass sich heute vieles "auch im Netz hochschaukelt". Kleinere Klassengrößen wären hier ein Schlüssel zum Erfolg. "In der Corona-Situation waren immer nur die Hälfte der Schüler anwesend und wir hatten keinerlei soziale Konfrontationen. Die Schüler gehen sehr respektvoll miteinander um und halten sich an die geforderten Hygiene- und Abstandsregeln. Hier ein ganz dickes Lob an alle."

"Konsequenz, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit" sind Geilsdörfers Meinung nach die wichtigsten Faktoren, die zu Respekt führen. "All’ diese Werte müssen zuhause in den Familien gelebt werden", betont er. "Wer sich respektvoll verhält, bekommt auch Respekt zurück". Das ist in allen Lebensbereichen so.