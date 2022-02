Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Der Neckartalradweg wird noch in diesem Jahr auf dem gesamten Eberbach streifenden Streckenabschnitt glatt geteert sein. Der Gemeinderat stimmte dem Projekt zur Verbesserung der Fahrradinfrastruktur am vorgestrigen Donnerstag nach einiger Diskussion mehrheitlich zu. Die Stadt möchte dafür das Maximum dessen ausschöpfen, was Bundes- und Landesförderprogramme hergeben. Einstimmig beschlossen wurde der durch die Expertise von Stadtarchivar Dr. Marius Golgath gestützte Vorstoß, Eberbach die Bezeichnung "Stauferstadt" im Namen führen zu lassen und dies auch an den Ortseingängen sichtbar zu machen.

In drei, insgesamt knapp 1,7 Kilometer langen Teilabschnitten wird der viel befahrene Neckartalradweg saniert. Dass es sich dabei ja um einen Rad-/Wanderweg handelt, der sowohl innerstädtisch als auch darüber hinaus von Fußgängern aller Art nicht minder stark frequentiert wird, war nur am Rande Teil der im Rat geführten Diskussion. Es geht um den Abschnitt zwischen dem Vereinshaus der Rudergesellschaft und dem Campingpark, dessen Kiesoberfläche durch Asphalt ersetzt werden soll, und um zwei Abschnitte westlich und östlich von Pleutersbach, deren schadhafte Teerdecke ausgebessert werden soll. Die Kosten dafür belaufen sich auf 150 000 Euro, bis zu 90 Prozent — also 135.000 Euro — werden der Stadt wohl erstattet.

Neckartalradweg wird besser

Nach Ansicht von Prof. Dr. Dietmar Polzin (FW) — "Ich lehne das ab!" — kein Grund, darauf zuzugreifen, denn: "Auch Fördermittel sind Steuern". Bei Pleutersbach sei der Radweg gar nicht so schlecht. Und selbst die Radinitiative Eberbach habe Forderungen nie auf den Neckartalradweg gerichtet, sondern auf dringendere und schwieriger umsetzbare Radwegprojekte, argumentierte Polzin.

Heiko Stumpf (CDU) brachte die später in einen Antrag gepackte Überlegung ein, das Wegstück zwischen Bootshaus und Campingpark nicht zu asphaltieren, sondern lediglich den vorhandenen Kiesbelag zu sanieren. Wurde damit aber nur von fünf Mandatsträgern unterstützt.

Bauamtsleiter Detlef Kermbach riet dazu, wie im Beschlussantrag formuliert vorzugehen. Auf den bei Pleutersbach gelegenen Streckenabschnitten, unter anderem an der S-Kurve hinter dem Sportplatz Au, sei einiges kaputtgegangen und sollte repariert werden, bevor sich die Schäden verschlimmern, widersprach er Polzin. Und auf dem gekiesten Abschnitt parallel zur Beckstraße würden Radler bei Nässe mit Schmutz bespritzt.

"Die Beckstraße ist ein Sicherheitsrisiko", hob Peter Stumpf (AGL) die Wichtigkeit dieses Stücks Neckartalweg und seines baulichen Zustands für den Rad- und Fußgängerverkehr hervor. Die Förderprogramme seien d i e Gelegenheit, um es auf Vordermann zu bringen.

Nicht in Betracht gezogen wurde die in den Beschlussantrag gar nicht erst aufgenommene Beleuchtung eines Wegteils für zusätzliche 60 .000 Euro. Ansonsten wurde das Projekt bei vier Enthaltungen mehrheitlich aufs Gleis gesetzt. Dazu gehört am Bahnhof auch die Errichtung einer von Kämmerei-Sachbearbeiter Christian Vieser so bezeichneten Kleingarage für hochwertige Fahrräder am jetzigen Abstellplatz sowie von neun Fahrrad-Einzelboxen am Fuße des Fußgängerstegs. Die können künftig über die Stadtverwaltung oder im Internet für acht Euro pro Monat und 60 Euro pro Jahr gemietet werden.

Die Spuren aus der Stauferzeit sind in Eberbach nicht nur an der alten Stadtmauer sichtbar. Deshalb möchte sich die Stadt künftig mit dem Beinamen „Stauferstadt“ schmücken und mit ihrer Historie auch an den Ortsschildern werben. Foto: Jutta Biener-Drews

Erst ging ein besonderes Dankeschön an Stadtarchivar Dr. Marius Golgath für seine Ausführungen über die Stauferzeit und ihr historisches Erbe im Stadtbild. Dann votierte die Ratsrunde einstimmig dafür, für Eberbach den Beinamen "Stauferstadt" zu beantragen. Möglich macht dies eine Lockerung der baden-württembergischen Gemeindeordnung das Tragen von Zusatzbezeichnungen betreffend, die, wie in diesem Fall, auf die Historie einer Stadt Bezug nehmen. Stadt und Rat versprechen sich vom Hinweis auf Eberbachs staufische Vergangenheit einen touristischen Anreiz. Aus diesem Grund soll der Beiname künftig auch überall zur Schau gestellt werden. An den fünf Ortseingängen etwa soll die "Stauferstadt" auf neuen Schildern erscheinen, die man sich 2500 Euro kosten lassen will.