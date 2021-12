Zum „Botschafter Naturparke Deutschland“ wurde der langjährige CDU-Bundestagsabgeordnete Alois Gerig (2.vl.) am Dienstag im Naturparkzentrum in Eberbach ernannt. Bei der Übergabe der Urkunde gratulierten (v.l.) Friedel Heuwinkel, Achim Brötel, Bürgermeister Peter Reichert und Paul Siemes. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Eberbach. Eine Zwischenbilanz zum Programm "Blühender Naturpark" zog der Naturpark Neckartal-Odenwald am Dienstag im Naturparkzentrum Eberbach. Bei dieser Gelegenheit wurde der langjährige CDU-Bundestagsabgeordnete Alois Gerig, der kürzlich aus dem Parlament ausgeschieden ist, zum "Botschafter Naturparke Deutschland" ernannt. Mit dabei bei der Pressekonferenz waren der Vorsitzende des Naturparks Neckartal-Odenwald, Landrat Dr. Achim Brötel, Stellvertreter Bürgermeister Peter Reichert, Naturpark-Geschäftsführer Paul Siemes, Projektmanagerin Pia Homann sowie der Präsident des Verbands der Naturparke, Friedel Heuwinkel.

Wie Pia Homann ausführte, laufe seit 2018 das landesweite Projekt "Blühender Naturpark" in allen sieben Naturparks in Baden-Württemberg. Um dem Artensterben entgegenzuwirken und neue Lebensräume und Nahrungsquellen für Bienen, Schmetterlinge und viele andere Insekten zu schaffen, wandele man Flächen im Naturpark-Gebiet in wertvolle Wildblumenwiesen um. Seit Projektbeginn 2018 habe man allein im Naturpark Neckartal-Odenwald 156 Flächen mit fast 50 Projektteilnehmern so gestalten können, sagte Homann nicht ohne Stolz. In diesem Jahr seien 13 Teilnehmer für das Projekt gewonnen und auf 33 Flächen über 44 000 Quadratmeter insektenfreundlicher Lebensraum geschaffen worden. Die Flächen seien entweder im Rahmen einer Neuanlage mit gebietsheimischen, mehrjährigen Wildblumenarten eingesät worden. Oder es sei eine Umstellung des Pflegemanagements durchgeführt worden. Damit habe man bis jetzt insgesamt knapp 28 Hektar Wildblumenwiesen im Naturpark entwickeln können.

Das Tolle an dem Projekt sei, dass jeder teilnehmen könne. Beispiele gebe es genug. Städte und Gemeinden könnten inner- und außerörtliche Flächen wie Straßenrandstreifen, Verkehrsinseln oder Ortseingänge einsäen. Pflegemaßnahmen könnten reduziert und angepasst werden. Landwirte können Homann zufolge Blühflächen und Ackerrandstreifen anlegen. Privatleute könnten auch durch kleine Wildwiesenstücke oder blütenreiche Balkonkästen wertvolle Nektarquellen bieten, um Fluginsekten die Wanderung in die Landschaft zu erleichtern. Unternehmen könnten ihre Firmenareale oder Gewerbegebiete naturnaher gestalten und durch firmeninterne Kommunikation als Multiplikatoren fungieren. Und natürlich auch Bildungseinrichtungen, wie die Grundschule Schönbrunn, seien mit von der Partie. Wer über gar keine Flächen verfüge, könne Patenschaften übernehmen. Homann erläuterte, dass das Projekt "Blühende Naturparke" um ein Jahr verlängert worden sei.

Als "bodenständig und verwurzelt in der Region, lobte Landrat a.D. und Naturparke-Präsident Friedel Heuwinkel, der nach vierstündiger Zugreise vom Teutoburger Wald im Neckartal angekommen war, den künftigen Naturpark-Botschafter Alois Gerig aus Höpfingen-Schlempertshof. Als einer von insgesamt nur vier Naturpark-Botschaftern bundesweit solle er die Idee für diese Einrichtungen "nach draußen tragen". Als zwölf Jahre lang direkt gewählter Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Odenwald-Tauber und mehrjähriger Vorsitzender des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft sei Alois Gerig in all den Jahren immer die Stimme des ländlichen Raums und damit auch ein ganz wichtiger Partner in der Naturpark-Arbeit gewesen, sparte auch Dr. Achim Brötel nicht mit Lob. "Ich könnte mir gar keinen besseren für diese Funktion vorstellen", sagte er im Hinblick auf Gerigs neue Aufgabe als Naturparke-Botschafter. "Ich werde mich gerne mit Herzblut und Engagement für die Naturparke weiterhin einsetzen", versicherte Alois Gerig, nachdem ihm von Heuwinkel und Brötel die Urkunde übergeben worden war.

Info: Zur Teilnahme am Projekt im nächsten Jahr können sich Interessierte beim Naturpark Neckartal-Odenwald unter info@np-no.de melden. Mehr Infos unter www.bluehende-naturparke.de oder www.naturpark-neckartal-odenwald.de.