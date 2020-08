Eberbach-Pleutersbach. (jbd) Mithilfe des Wasser- und Schifffahrtsamts aus dem Neckar geborgen wurde jetzt einer der Kugelsandsteine, die von unbekannten Übeltätern im Wasser versenkt worden sind. Die Besatzung des WSA-Kranschiffs "Reiher" machte den Steinbrocken in Pleutersbach ausfindig und hievte ihn ans Ufer. In Höhe der kurz vor dem Wald gelegenen Bank am Rad-Wanderweg zwischen Pleutersbach und Hirschhorn wurde er abgelegt.

Nicht auffindbar trotz intensiver Suche ist dagegen der schönere der zwei verschwundenen Sandsteine. Der ehemalige Ortsvorsteher Harald Rupp vermutet, dass er im Neckar vom Schlamm verschluckt wurde.

Bei diesen Steinen handelt es sich nach Rupps Darstellung um wertvolle Exemplare, die "in ihrer Entstehungsgeschichte vor 52 bis 55 Millionen Jahren Kugeln ausgebildet haben". Bei Grabarbeiten im Gebiet des Königsstuhls wurden sie von einem Bagger zutage gefördert und anschließend nach Pleutersbach transportiert. Vor einer von Ellen Rupp gestalteten Schautafel hatte sie das Ehepaar für interessierte Betrachter platziert: als Bestandteil der von ihnen ehrenamtlich angelegten "Route der Sandsteinbrüche". Der acht Kilometer lange Rundwanderweg informiert an ursprünglich acht Stationen, die mithilfe des Eberbacher Sandsteinexperten Hans Klinge zustande kamen, über die ehemaligen Steinbrüche im Neckartal und die Geologie der Landschaft.

Der geborgene Kugelsandstein wurde mit dem Traktor nach Pleutersbach gebracht und soll da zunächst gesäubert und gegen Algen präpariert werden. Im Herbst will Rupp ihn dann mit anderen Steinen aus der Sammlung von Hans Klinge wieder an der Route aufstellen.