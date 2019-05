Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Pünktlich um 9.28 Uhr fährt am Samstagmorgen die S-Bahn von Osterburken im Eberbacher Bahnhof ein. Rund vierzig Männer und Frauen steigen aus, machen sich, mit Instrumentenkoffern bepackt, auf den Weg über den Steg hinüber zum Rewe-Parkplatz.

Im Nu haben sie Trompeten, Posaunen und Hörner ausgepackt und sich vor dem Einkaufsmarkt platziert. Ein Choral macht den Auftakt zum rund zwanzigminütigen Platzkonzert, mit dem die Musiker auf ihrer Fahrt nach Bruchsal in der Stauferstadt Station machen.

Auch zwei Eberbacher gesellen sich mit ihren Instrumenten dazu. Die übrigen Mitglieder des hiesigen evangelischen Posaunenchors übernehmen die Rolle der Gastgeber, haben Tische, Bänke und Bewirtung für ihre Musikerkollegen vorbereitet.

Denn die haben noch einen langen Tag vor sich. Sie beteiligen sich an der Sternfahrt nach Bruchsal, zu der sich Posaunenchöre aus ganz Baden unter dem Motto "Verbindungen erfahren" auf vielfältigen Routen aufgemacht haben - als "Pre-Event" und Werbung für den 29. Badischen Landesposaunentag, der dort am ersten Juli-Wochenende stattfinden soll. An vielen Orten machen sie unterwegs Station, geben kleine Platzkonzerte.

Für die Bläser aus dem Mosbacher Raum bot sich Eberbach dafür an. Höhepunkt der Sternfahrt soll ein gemeinsames Konzert von mehr als 400 Bläsern am Nachmittag auf dem Bruchsaler Friedrichsplatz sein. Dekan Ekkehard Leytz begrüßt die Musiker aus Mosbach, Adelsheim und Brehmen bei Tauber-Bischofsheim, aus Aglasterhausen und Lobenfeld. Dann erklingen ein paar Stücke aus dem eigens für den alle vier Jahre an einem anderen Ort stattfindenden Landesposaunentag zusammengestellten Band "Töne der Hoffnung". Menschen eilen derweil in den Markt, andere steuern mit gefüllten Einkaufswagen ihre Pkws an. Manche verweilen, lauschen eine Weile andächtig den hehren Weisen. "Wie lieblich ist der Maien" stimmen Posaunen und Trompeten an.

Und zum Abschluss "Nun danket alle Gott". Applaus wird laut auf dem Parkplatz. Marktleiter Gerhard Kessler dankt für die edlen Klänge und lädt zum Weißwurstfrühstück ein. Um 10.59 Uhr steigen rund vierzig Bläser in die S-Bahn Richtung Heidelberg. Dort soll es ein weiteres Platzkonzert geben: im Bahnhof - ein Flashmob, zu dem vielleicht andere badische Bläser auf dem Weg nach Bruchsal hinzustoßen.