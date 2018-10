Eberbach. (rnz) Kommen auch Pilze in diesem trockenen Jahr? Und wenn ja, welche davon sind essbar, giftig oder schlichtweg ungenießbar? Antworten auf diese Fragen gibt es in einer Pilzberatung in der Galerie Artgerecht in der Friedrich-Ebert-Straße 2 an zwei Sonntagen im Oktober, am 21. und 28., jeweils von 17 bis 18 Uhr.

Die Bestimmung der Pilze wird von einer Sachverständigen der Deutschen Gesellschaft für Mykologie vorgenommen. Dazu sollte ein solcher Fruchtkörper mit Stiel und herausgedrehter Stielbasis mitgebracht werden. Die Beratung ist kostenlos. Eine Spende für das kreative Schaffen von Kindern und Jugendlichen ist willkommen.