Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. Mein T-Shirt ein No-Name-Glückskauf im Vorbeigehen. Wieviel Elend habe ich damit auf dem Gewissen? Es gab kein schlechtes Gewissen, dafür fehlte das Wissen, unter welchen Umständen viele Konsumwaren produziert werden: Hungerlöhne, Kinderarbeit bei der Ernte, entwaldete Gebiete, in Textilfabriken verbrannten Menschen...

Am Anfang der bunten Warenwelt stehen Arbeiter, meist unterbezahlt, rechtlos und in ihrer Gesundheit gefährdet. Unter Corona hat sich die Situation verschärft: Hygiene- und Abstandsregeln sind für viele Menschen gar nicht umsetzbar. Erneut hat deshalb der Weltladen-Dachverband mit anderen ein Lieferketten-Gesetz gefordert. Damit soll "ein gesetzlicher Rahmen geschaffen werden, der Unternehmen verpflichtet, auch im Ausland Menschenrechte und Umweltstandards zu beachten".

Zum Weltladen-Tag am 9. Mai wurden Unterschriften für eine Petition an die Bundesregierung gesammelt. Der Weltladen in Eberbach hat sich beteiligt. "Die meisten unserer Kunden sind sich des Problems bewusst", sagt Heidrun Lenz, die an diesem Samstag Dienst macht. Sie vermutet aber auch, dass das derzeit in den Hintergrund getreten sei: "Die Menschen haben im Moment einfach andere Sorgen." Gerade deshalb müsse man die Menschen erinnern, die dem Virus völlig schutzlos ausgeliefert sind, deren Leben und Existenz auch so schon ständig bedroht ist. Auch deutsche Unternehmen und Händler haben die Macht, menschenwürdige Arbeitsbedingungen in die Verträge aufzunehmen. Ansätze dazu seien bislang unzureichend und würden zu wenig kontrolliert.

Der größte Teil der Preise, die wir an der Kasse bezahlen, bleibe bei den Unternehmen. ach einer Untersuchung der Entwicklungshilfe-Organisation Oxfam erhalten Produzenten und Exporteure bei Tee etwa fünf Prozent, Gesellschaften und Einzelhandel sind mit rund 86 Prozent dabei. Den Pflückern bleiben bei einem Ladenpreis von drei Euro pro Packung vier Cent. Für mehr als die Hälfte von ihnen zu wenig, um sich satt zu essen.

Dazu machten Pestizide sie krank, oft fehle es an Schutzkleidung und medizinischer Hilfe.

Info: www.lieferkettengesetz.de