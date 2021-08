Eberbach. (cum) Standup Paddling, stehend auf einem Brett im Wasser paddeln, liegt gerade schwer im Trend. Wie es geht, konnten am Samstag 20 Kinder des Eberbacher Paulusheims ausprobieren: Der Rotary-Club spendierte den Kindern in Zusammenarbeit mit dem Eberbacher Kanuclub, dem Neckargeracher Paddeltrainer Alexander Hack und den ambitionierten Hobbypaddlern Klaus Großkinsky und Timo Lind einen Tag am und auf dem Neckar.

Sich etwas zutrauen, etwas lernen, Erfolgserlebnisse haben, beim Sport Vertrauen in die eigene Stärke finden: Für die Kinder aus dem Paulusheim ist das wichtig. Viele kommen aus schwierigen Familienverhältnissen und haben schon einiges durchgemacht. Aufs Wasser geht es auf den wackligen aufblasbaren Brettern erst einmal im Sitzen oder Knien. Die Trainer und Betreuer geben Tipps. Trainer Hack, Großkinsky und Lind machen vor, wie es geht – Kopfstand auf dem Brett inklusive – und ermutigen die Kinder, es ihnen nachzumachen. Mit dabei sind auch DLRG-Rettungsschwimmer Andreas Starker und Studenten des Heidelberger Jungrotarier-Ablegers Rotaract. Und dann stehen tatsächlich die ersten und paddeln mutig auf dem Neckar, anfangs noch ein bisschen wacklig, dann immer sicherer.

Zwei Gruppen gehen aufs Wasser, eine vormittags, eine nachmittags. Die Bretter haben Trainer Hack, der Kanuclub und Privatleute zur Verfügung gestellt. Für den kleinen Hunger zwischendurch gibt es Bratwürste vom Grill. Für den Fall, dass einem gerade nicht nach paddeln zumute ist, haben die Rotarier Spiele bereit gestellt. Die werden aber gar nicht gebraucht. Denn beim Paddeln sind alle mit Eifer dabei.

Zwischendrin fährt auch mal ein Kanu, ein Sportboot oder die DLRG mit ihrem Rettungsboot vorbei. Ohne nass zu werden, geht es nicht bei allen ab: Der Wellenschlag vorbeifahrender Boote und zwischenzeitlich stark auffrischender Wind können auch erfahrene Standup-Paddler zum Kentern bringen. Vom Rockenauer Kamikazeschwan Carlos bleiben die Paddler dagegen verschont: Dem Vernehmen nach brütet er derzeit.

Für die Kinder ist sowieso das Wichtigste, es auf dem wackligen Brett überhaupt probiert und erste Paddelerfahrungen gemacht zu haben. "Es ist toll, was für Sprünge die gemacht haben", sagt Thorsten Leidreiter vom Rotary-Club, "einer hatte am Anfang richtig Angst. Danach ist er gekommen und hat gefragt: Wann machen wir das wieder?"

Zum Abschluss gibt es zur Stärkung noch einmal eine Wurst. Jeder Teilnehmer erhält von Rotary-Club-Präsident Peter Krüger als Beweis für die erfolgreich bestandene Neckarpaddeltaufe eine von Lorenz Rohde gestiftete Urkunde. Es gibt ein Gruppenfoto und Applaus.

"Coole Aktion", sagt eine Betreuerin des Paulusheims. Es soll nicht die letzte bleiben. Demnächst ist eine Mountainbiketour geplant. Aufs Wasser geht es sicher auch wieder. "Ich denke, bei einigen konnten wir etwas anstoßen", sagt Leidreiter.