Damit er Bücher und Autoren der Bibel vorstellen und etwas zu den Hintergründen sagen kann, bereitet sich Pastoralreferent Christian Winkler vor. Mit einer Gruppe Interessierter will er in einem Jahr die komplette Bibel lesen. Am Montag geht es los. Foto: Nolten-Casado

Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Die ganze Bibel innerhalb eines Jahres einmal komplett durchlesen? Der Pastoralreferent der katholischen Seelsorgeeinheit Edith Stein, Christian Winkler, lädt ein, sich gemeinsam mit anderen genau dieser Herausforderung zu stellen. Beginn des "Lesejahres" soll Freitag, der 1. Oktober, sein. Im Interview sagt Winkler, was der besondere Reiz daran ist, die Bibel vollständig zu lesen, und wie er an das Projekt herangeht.

Herr Winkler, haben Sie die Bibel schon einmal ganz durchgelesen?

Ja, während meines Theologiestudiums war ich neun Wochen in Israel. In dieser Zeit habe ich sie einmal komplett durchgelesen. Vorher kannte ich nur einzelne Texte, von der Schule und den Gottesdiensten.

Warum sollte man die Bibel einmal ganz lesen?

Die Bibel ist ein sehr vielfältiges Buch. Dort werden alle möglichen menschlichen Erfahrungen wiedergegeben. Man findet darin viele Geschichten, mit denen man sich identifizieren kann. Da ist alles drin: Leid, Freude, Überschwänglichkeit… Vielleicht findet man Trost darin, wenn man eine Passage liest, in der es Menschen in einer bestimmten Situation ähnlich ergeht wie mir. Oder man findet sogar Hilfe darin, weil eine Lösung aufgezeigt wird. Man kann sich bewusst werden, dass man mit seinem Glauben nicht allein ist. Es wird dort eine dreieinhalbtausendjährige Geschichte der Begegnungen von Menschen mit Gott erzählt. Das ist spannender als ein Krimi. Dabei gilt zu beachten: Die Erzählungen der Bibel sind keine Tatsachenberichte, sondern Glaubensgeschichten.

Warum bieten Sie "Bibel lesen in einem Jahr" gerade jetzt an?

Während der Ausbildung hörte ich von einer Kollegin, die das mit interessierten Menschen gemacht hat. "Das ist ein spannendes Projekt, das möchte ich auch irgendwann mal machen", dachte ich mir damals. Und jetzt ist es eben so weit.

Wie soll das Bibelprojekt aussehen?

Es besteht aus dem Lesen zu Hause und regelmäßigen Austauschrunden in der Gruppe. Fürs Lesen zu Hause habe ich einen tollen Bibelleseplan entdeckt, der nicht chronologisch vorgeht, sondern bei dem die zu lesenden Einheiten eher wie die Lesungen im Gottesdienst aufgebaut sind. Es gibt also täglich drei Leseteile: je eine Passage aus dem Alten Testament (AT), eine aus einem Psalm und eine aus dem Neuen Testament (NT). Dabei sind insgesamt circa vier Seiten pro Tag zu lesen. Durch diese Leseordnung wird eine gewisse Spannung aufgebaut. So manche langatmige Passage etwa aus dem AT wird durch die Kombination mit den anderen Texten erträglicher. So viel kann ich versprechen: Es gibt jeden Tag mindestens eine spannende Passage zu lesen.

Und was ist bei den Treffen geplant?

Beim ersten Treffen am Montag, 27.September, um 20 Uhr im Pfarrsaal unter der katholischen Kirche in Neckargerach werden die Teilnehmer in das Lesen der "Bibel in einem Jahr" eingeführt. Danach wollen wir uns – zumindest anfangs – einmal wöchentlich treffen, je nach Zusammensetzung der Gruppe mal in Neckargerach, mal in Eberbach oder Waldbrunn. Sollte es die Inzidenzlage erforderlich machen, werden die Treffen per Videokonferenz stattfinden. Dabei werde ich ein bisschen Input geben, auf die einzelnen Bücher der Bibel vorbereiten, die Autoren und ihre Intentionen vorstellen. Auch unterschiedliche Schreibstile beziehungsweise literarische Aspekte sowie die geschichtliche Einordnung der Bücher sollen beleuchtet werden. Und dann ist natürlich der Austausch wichtig. Bei rund 1400 Seiten kann man zwar nicht auf alle Einzelheiten eingehen. Aber wo Fragen aufkommen oder etwas jemanden besonders bewegt hat, kann das bei den Treffen gemeinsam besprochen werden.

Warum ist es bei dem Projekt wichtig, regelmäßig in der Bibel zu lesen?

Das ist wie ein Sporttraining. Wenn man regelmäßig trainiert, fällt es einem leichter und man wird fitter. Beim täglichen Bibellesen bekommt man ein Gefühl für das Buch und ein besseres Textverständnis.

Besteht nicht die Gefahr von Missverständnissen bei fehlendem theologischen Hintergrund?

Die Gefahr ist da. Aber genau deswegen machen wir das Ganze in einer Gruppe. Man tauscht sich aus, man hat ein Korrektiv und erhält andere Blickwinkel auf die jeweilige Begebenheit. Gerade schwierige Texte fordern einen ja heraus. Deshalb ist es so wichtig, Hintergründe zu beleuchten und die Texte geschichtlich einzuordnen. Dann ist die Gefahr von Missverständnissen zumindest schon verringert.

An wen richtet sich Ihr Angebot?

Das Projekt ist ausdrücklich ökumenisch geplant. Es ist offen für alle Interessierten.

Benötigt man eine bestimmte Bibelausgabe für die Teilnahme?

Nein, nur sollte es eine Gesamtausgabe mit AT und NT sein. Auch die Bibel als Hörbuch ist möglich.

Info: Infos und Anmeldung bei Pastoralreferent Christian Winkler, E-Mail: christian.winkler@se-edith-stein.de, Telefon: 06263/428352