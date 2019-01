Eberbach. (mabi) Der Parkplatz am Neckarlauer wurde gesperrt. Laut Prognosen sollte er im Laufe des gestrigen Sonntags überflutet werden; bis zum frühen Abend trat der Neckar nur leicht übers Ufer. Nach der Prognose der Hochwasservorhersagezentrale in Karlsruhe (HVZ) ist am heutigen Montag, 14. Januar, gegen 1 Uhr mit einem Wasserstand von 4,20 Meter am Pegel Rockenau bzw. 3,80 Meter am Neckarlauer zu rechnen. Infos gibt’s unter anderem auch über das städtische Hochwasser-Infotelefon unter (0 62 71) 87.333 oder unter www.eberbach.de.