Eberbach. (tek) Die Indie-Rockbands Parabolic und Themis waren im Depot 15/7 zu Gast bei der zweiten Liveband-Veranstaltung nach der langen Coronapause. Während es beim Auftakt mit Used und Point Valaine noch etwas ruhiger und poppiger zuging, wurden die Räume in der Güterbahnhofstraße diesmal mit fetzigem Gitarrensound und lauten Schlagzeugbeats zum Leben erweckt.

Die drei Jungs von Parabolic, die sich während ihres Physikstudiums in Heidelberg kennenlernten, experimentieren mit vielen Effekten und musikalischen Illusionen. Extremer Bass- und Gitarrensound, gemischt mit sphärischen, psychedelischen Klängen bildeten die Grundlage.

Ihre eigene musikalische Philosophie wirft die Frage auf "Was macht die Musik so besonders, die uns so tief berührt? Wie erzeugen wir Spannung? Wie vermitteln wir musikalische Konflikte, insbesondere die, die wir in uns selbst tragen?” Dass sie auch ruhiger können, bewiesen sie mit ihrer Zugabe und dem extra dafür mitgebrachten elektronischen Klavier, das mit dem letzten Klang die Bühne für den Headliner freigab.

Themis Theodoridis mit seinem Kunstprojekt "Themis" hatte drei Bandkollegen im Schlepptau. Aktuell tourt er durch Deutschland und legte dabei auch einen Stopp in Eberbach ein. Mit dabei hat er die fast noch pressfrische Platte "The Heavy Door". Es wurde eine Reise zur dunkleren Seite der Indie-Musik. Die theatralischen Klänge und Geschichten in Verbindung mit dem wilden Zusammenspiel der Instrumente erinnerte an Bands wie Placebo und die frühen Pixies. Themis lud zum wilden Tanzen, zum Nachdenken und Versinken ein. Mitgezogen wurde auch eine kleine Fanbasis. Neben Ludwigsburger Kennzeichen auf dem Parkplatz gab es sogar selbst gebastelte Pappschilder im Publikum vor der Bühne.

Zum Ausklang des Abends konnte wieder ausgelassen getanzt und gefeiert werden. Die Depotfamilienmitglieder Steve B (Steven Braner) und Lill Hungry (Jan Wirth) gaben in gewohnter Club-Atmosphäre an den Turntables ihr Bestes. Die Veranstaltung wurde durch den Kulturverein ebenfalls wieder live auf Twitch übertragen und wird im Nachhinein in komprimierter Form auf Youtube veröffentlicht.

Aktuell laufen im Depot 15/7 die Produktionen der Hochglanz-Live-Sessions unter der Regie von Maximilian Damm. Mit fünf ausgewählten Bands werden qualitativ hochwertige Film- und Tonaufnahmen generiert.

Mit Livemusik geht es am Samstag, 23. Oktober, 20 Uhr weiter. Straßenmusiker Timme kommt mit seiner neuen Single "Keine Sekunde". Im Vorprogramm ist Foreith zu hören, Halbfinalist beim New Band Festival 2019 in Karlsruhe. Zur Aftershowparty legen wieder DJs auf. Weitere Informationen gibt es unter online unter depot15-7.de.