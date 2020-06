Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Sie wollten gerne helfen, da einspringen, wo Menschen in den Wochen des Corona-bedingten Lockdowns Unterstützung im Alltag benötigten: Zahlreiche Frauen und Männer waren in Eberbach angetreten, um für Menschen aus Risikogruppen einzukaufen oder Botengänge zu übernehmen, in Haushalt oder Garten zu helfen, den Hund auszuführen oder Haustiere zu versorgen, fürs Reden, Telefonieren oder Schreiben da zu sein.

Zwölf hoch motivierte Einzelpersonen sowie freiwillige Helfer von evangelischer Kirchengemeinde, Hospizverein oder SPD Eberbach boten über die auf der Homepage der Stadt und in den lokalen Medien veröffentlichte Helferliste ihre ehrenamtlichen Dienste an für den erwarteten Andrang der Hilfe-Bedürftigen. Doch der blieb weitgehend aus.

"Null Resonanz" musste Heike Weinberg auf ihr Angebot verzeichnen, für Telefongespräche oder den Austausch per E-Mail zur Verfügung zu stehen. "Ich sehe es als meine Berufung, einen Teil meiner Zeit Menschen zu schenken, indem ich ihnen zuhöre", sagt Weinberg. Enttäuscht über das mangelnde Interesse daran ist sie jedoch nicht. "Ich denke, da ist nachbarschaftstechnisch viel gelaufen", erklärt sie sich den geringen Redebedarf. "Und da ist ja auch eine Art Schwelle: Der Schritt, jemanden Fremdes anzurufen, fällt vielen schwer."

Andreas Renner ist Ratsschreiber und IT-Administrator bei der Stadtverwaltung Eberbach. "Für mich als überzeugter Christ ist es selbstverständlich anderen zu helfen", begründet er sein Engagement. Er hatte speziell "Behördengänge" im Angebot, doch auch hierbei zeigte sich keinerlei Bedarf seitens der Eberbacher Bevölkerung. "Ich hatte mehr erwartet", so Renner, "gerade, weil ja auch das Rathaus geschlossen hatte". Und er betont, dass sein Angebot auch weiterhin gilt.

Christian Grein studiert Immobilienmanagement in der Schweiz. Da die Vorlesungen während des Lockdowns nur online stattfanden, zog er vor, diese Zeit in seiner Heimatstadt am Neckar zu verbringen. "Und da ich nun viel Zeit hatte, dachte ich mir, ich könnte doch ruhig etwas fürs Allgemeinwohl und für die ältere Bevölkerung tun." Grein trug sich für alle nur denkbaren Angebote in die städtische Helferliste ein: umsonst. Kein einziger Hilfe-Bedürftiger meldete sich bei ihm, dafür aber das "Lebensrad": Hier wurde Hilfe benötigt beim Essen ausfahren, da, so Grein, die freiwilligen Helfer, die das sonst übernehmen, zum Teil der Risikogruppe angehörten und somit ausfielen. Drei Wochen lang fuhr er Essen aus. Und für die Sozialisation war er fünfmal in Ladenburg, um dort beim Amt für Katastrophenschutz Atemmasken und anderes Schutzmaterial abzuholen.

Auch bei Cindy Grimm bat niemand um die angebotene Hilfe. Doch fuhr sie ebenfalls vier Wochen lang "Essen auf Rädern" aus.

Ingrid Moderer wurden von einer älteren Dame angerufen: "Sie suchte jemanden, der ihrem Hund das Fell stutzte. Aber damit konnte ich nicht dienen." Bettina Greif bot auf verschiedenen Hilfe-Plattformen ihre Bereitschaft zum Einkaufen oder zu Botengängen an. "Ich finde, dass wir in so einer Situation als Solidargemeinschaft zusammenhalten sollten und die, die Zeit haben, diejenigen unterstützen, die Hilfe brauchen, lautet ihre Einstellung. "Eine Frau meldete sich", berichtet Greif, aber nur, um den Kontakt herzustellen, falls sie mal Hilfe bräuchte". Zweimal fragte Bettina Greif bei ihr nach, doch die Dame hatte Unterstützung durch Verwandte erhalten. So begnügte auch Greif sich damit, für die Sozialisation Essen auszufahren.

Romualders Kurtinaitis musste wegen eines Augenleidens vor einiger Zeit seine Arbeit als Busfahrer bei der RNV in Heidelberg aufgeben. "Da ich jetzt Zeit habe, wollte ich was Sinnvolles tun", dachte er sich. "Man sollte nicht sein Leben lang die Vorteile eines Sozialstaates genießen, sondern, wenn’s mal brenzlig wird, auch etwas zurückgeben."

So fährt auch er seit Anfang April Essen für Senioren aus. Darüber hinaus wurde sein Hilfsangebot von einer Dame mit gesundheitlichen Problemen angenommen. Für sie führt er nun gelegentlich den Hund aus. "Beim ersten Mal war der Hund etwas bockig", erinnert sich Kurtinaitis. "Ich habe bald zehn Minuten auf ihn eingeredet – er wollte nicht mit mir kommen." Doch inzwischen "läuft er problemlos mit".

Pfarrer Gero Albert hat die Anfragen um Hilfe bei der evangelischen Kirchengemeinde koordiniert. Immerhin wurde hier das von etlichen Freiwilligen der Gemeinde angebotene Engagement angenommen, wenn auch nur von "unter zehn Personen" und damit deutlich weniger als erwartet. "Ich habe mich zunächst darüber gewundert", sagt Albert. "Aber dann habe ich verstanden, dass da andere Hilfsstrukturen im Bereich Nachbarschaft und Familie greifen, dass unser kleines Städtchen Eberbach doch noch gut funktioniert."

Bei Ulrike Zimmermann riefen schließlich zwei Hilfe-Bedürftige an: eine ältere Dame und ein Herr mit gesundheitlichen Problemen. Für beide erledigt sie seither den Wocheneinkauf oder holt beim Arzt Rezepte ab.

Inzwischen hat sich das ganze bestens eingespielt. Aber "am Anfang war es schon etwas schwierig, für fremde Leute einzukaufen", berichtet Zimmermann. "Manchmal konnte ich auf dem Einkaufszettel nicht richtig lesen, was dastand. Einmal stand "Becel" drauf – und ich brachte eine Brezel mit. Da haben wir sehr gelacht. Die Dame aß dann die Brezel mit Frischkäse drauf, "Becel-Margarine" hatte sie ja keine." Ulrike Zimmermann kauft auch weiterhin für die beiden ein. "So lange sie mich brauchen, mach‘ ich das", sagt sie. "Und irgendwann will die Dame mit mir Eis essen gehen, wenn Corona es zulässt", freut sie sich.