Von Jutta Biener-Drews

Mannheim/Eberbach. Rund 1,175 Millionen Einwohner werden dem IHK-Bezirk Rhein-Neckar in diesem Jahr prognostiziert. Sie wohnen in den Großstädten Mannheim und Heidelberg oder in mittleren, Kleinstädten und Dörfern im Rhein-Neckar- und Neckar-Odenwald-Kreis. Rechnet man deren allgemeine Kaufkraft zusammen, ergibt das 2021 eine Summe von annähernd 29,5 Millionen, das sind 25.098 Euro pro Kopf der Bevölkerung. Damit haben die Menschen hier 3,3 Prozent mehr Geld zur Verfügung als im Vorjahr. Ein Zuwachs, mit dem sie sowohl über dem Landes- wie dem Bundesdurchschnitt liegen.

Was ihnen davon zum Ausgeben im Einzelhandel bleibt sind rund 6.850 Euro, und die tragen sie offenbar auch gern in die Geschäfte. Einkaufsfreude attestiert ihnen die IHK in ihrer aktuellen Kaufkraftanalyse, auch in dieser Hinsicht werden Landes- und Bundesdurchschnitt überflügelt. Denn mit 5.850 Euro landet hier tatsächlich der Großteil der dafür vorhandenen Mittel in den Kassen der stationären Einzelhändler. Allerdings ist die Situation im Bezirk alles andere als einheitlich, es gibt deutliche Differenzen zwischen den Kommunen.

So beziffert sich in Eberbach die allgemeine Kaufkraft der 14.393 Einwohner auf lediglich 22.972 Euro pro Kopf, für Einkäufe im Einzelhandel stehen hier jedem und jeder nicht ganz 6.400 Euro zur Verfügung. Verglichen mit dem Spitzenreiter im Kammerbezirk: Hirschberg an der Bergstraße mit 31.826 allgemeiner und 7.963 Euro einzelhandelsrelevanter Pro-Kopf-Kaufkraft fällt Eberbach da stark ab. Auch im Vergleich mit der Bevölkerung in etwa gleich großen Kommunen schneidet die Neckarstadt bescheidener ab. In Brühl etwa (14.419) liegt die allgemeine Kaufkraft bei 28.110, die einzelhandelsrelevante bei 7 320 Euro; in Edingen-Neckarhausen (14.138) kommt jeder Einwohner auf 26.760 bzw. 7.110 Euro; und in Schriesheim (14 .948) sogar auf 32.770 bzw. 8.074 Euro. Die Stadt an der Bergstraße gehört allerdings zu den drei Spitzenreitern im IHK-Bezirk, liegt auf Platz zwei vor Gaiberg mit seinen 32.520 Euro an allgemeiner und 8.215 einzelhandelsrelevanter Kaufkraft je Einwohner. Nirgendwo sonst im Kammerbezirk haben die Menschen mehr Geld für Einkäufe in der Tasche als in dem Ort zwischen Neckargemünd und Leimen mit seinen 2.400 Einwohnern. Auch die 2.830 Einwohner von Schönbrunn können 2021 wieder mit mehr Kaufkraft aufwarten als die Nachbarn am Neckar. 25.845 Euro an allgemeiner und 6 980 Euro für den Einzelhandel verfügbare Kaufkraft sind hier vorhanden.

Schließlich läuft auch das kleine Heddesbach mit seinen 458 Einwohnern Eberbach zwar minimal, aber doch den Rang ab. Die betreffenden Kennziffern liegen hier bei knapp 23.700 bzw. 6.517 Euro.

Unterschiedlich ausgeprägt ist auch die Fähigkeit der einzelnen Bezirkskommunen, die Kaufkraft ihrer Bevölkerung am Ort zu binden, wie die IHK nachweist. Eberbach gelingt das nur zu 77 Prozent, in Schönbrunn verbleiben sogar lediglich 18 Prozent der vorhandenen Kaufkraft.

Als wettbewerbsfähigste Standorte, die sowohl eigene als auch auswärtige Kaufkraft anziehen, ziehen diesmal Schwetzingen (156 Prozent), Walldorf (155) und Mosbach (140 Prozent) allen anderen davon. In Mannheim (118 Prozent) geben die Bezirksbewohner jeden zehnten Euro aus, der ihnen für den Einzelhandel zur Verfügung steht.

Heidelberg dagegen (97 Prozent) schafft es heuer nicht einmal, die eigene Kaufkraft vollständig in der Stadt zu halten.

Sorgen bereitet der IHK ein in der Gesamtschau neuerlicher Rückgang des Einzelhandelsumsatzes im Kammerbezirk. Zwar entfalle der größte Umsatzanteil weiterhin auf den stationären Handel in der Region, doch stünden die Ladengeschäfte durch die unter Corona noch befeuerte Konkurrenz des Online-Handels zunehmend unter Druck. So beträgt der Anteil an Kaufkraft, die für Online- oder außerhalb der Region getätigte Einkäufe aufgewendet wird, inzwischen 15 Prozent, ein Plus um bis zu vier Punkte. Hinzu kommt, dass nicht alle Sparten gleichermaßen Kaufkraft abschöpfen können. Laut IHK boomen zwar Sortimente wie Lebensmittel oder Bau- und Heimwerkerbedarf, für Textil und Schuhe sieht es dagegen sehr mau aus.

Entsprechend sind wohl auch die Zahlen für Eberbach zu lesen. Hier generiert der Einzelhandel einen Gesamtumsatz von rund 71 Millionen Euro und bekommt pro Kopf der Einwohner 4 926 des knapp 6 400 für Einkäufe vorhandenen Eurobetrags ab. Doch wofür Eberbachs Verbraucher ihr Geld ausgeben in der Stadt, steht auf einem anderen Blatt.