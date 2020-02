Ein ähnliches Projekt wie in Mosbach ist jetzt in Eberbach geplant. Foto: Familienheim Mos

Von Marcus Deschner

Eberbach. Vorwärts gehen soll es demnächst mit der Bebauung des ehemaligen Jugendherbergs-Geländes. Die Baugenossenschaften Familienheim Mosbach und Familienheim Heidelberg hatten bekanntermaßen das gut 3600 Quadratmeter große Areal an der Richard-Schirrmann-Straße 2005 vom Deutschen Jugendherbergswerk (DJH) erworben. Denn die vorigen Eigentümer hatten für den Neubau einer Jugendherberge in der Neckarstadt keine Perspektive mehr gesehen.

Zwar hatte Ende der Neunzigerjahre ein mittlerweile verstorbener Eberbacher Architekt einen entsprechenden Plan entworfen. Das neue Gebäude hätte rund fünf Millionen Mark kosten sollen. Eine Million davon hätte die Stadt Eberbach als "verlorenen" Zuschuss beisteuern müssen. Angesichts der damals extrem knappen Kassenlage lehnte der Gemeinderat dies ab. Das DJH erklärte darauf hin, dass sich die Freizeit- und Mobilitätsgewohnheiten seiner Klientel verändert hätten und ein Abstand von 60 Kilometern zwischen zwei Übernachtungsstätten überhaupt kein Problem darstelle.

Völlig abgeräumt ist das von der Familienheim Heidelberg/Mosbach erworbene Juhe-Gelände. Foto: Marcus Deschner

Da es in Mosbach und Heidelberg – seit einigen Monaten sogar wieder auf dem Dilsberg – zwei solcher Unterkünfte gebe, könne man auf die Eberbacher verzichten.

Lange suchte man nach einem Käufer für das dann leerstehende Gebäude, bis die Genossenschaften zugriffen. Die stellten in der Folge dem Gemeinderat Pläne für den Bau von Wohnungen vor. Diese stießen mehrheitlich zunächst auf Ablehnung, da sie als viel zu groß dimensioniert angesehen wurden. Dann wurde das Haus, das zeitweise von dubiosen Nutzern in Beschlag genommen worden war, abgerissen. Mittlerweile ist die Fläche vollkommen von jeglichem Bauschutt geräumt.

"Wir planen darauf Häuser mit Wohnflächen von jeweils etwa 140 Quadratmetern", erläutert Vorstand Dr. Klaus-Dieter Roos von der Familienheim Mosbach. Diese sollen in Form eines Doppelhauses, einer Dreier- und einer Vierergruppe gebaut werden. Ein vergleichbares Projekt habe man gerade in Mosbach erfolgreich abgeschlossen. Jetzt sollen Verhandlungen mit der Stadt Eberbach erfolgen, um die Machbarkeit des Projekts und die Erschließung des Geländes zu klären, so Roos.

Update: Sonntag, 23. Februar 2020, 19.28 Uhr