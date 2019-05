Eberbach. (by) Die derzeitigen Regenfälle bleiben nicht ohne Folgen, es ist wieder mit Hochwasser zu rechnen. Laut Hochwasservorhersagezentrale ist für Mittwochvormittag bei der Schleuse Rockenau mit einem Pegel von 5,50 Meter zu rechnen. Das wären in Eberbach 5 Meter, womit der Neckarlauer überschwemmt wäre. Dieser soll, laut Ordnungsamt, vorsorglich bereits am Dienstag zwischen 4 und 5 Uhr früh gesperrt werden.