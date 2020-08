Von Martina Birkelbach

Eberbach. Wohnzimmer, zwei Schlafzimmer, offene Küche, Bad, Fußbodenheizung. Auf dem 55 Quadratmeter großem Hausboot "Tukan" ist alles vorhanden. Tukan gehört Brigitte und Herbert Trunner aus Freiberg bei Ludwigsburg. Die beiden haben das Hausboot selbst gebaut. Vier Jahre hat es gedauert, Freunde und einige Handwerker haben geholfen. Seit Mai vergangenen Jahres sind die beiden Rentner mit Tukan "im Wasser". "Wir sind fast nur noch auf dem Boot, im Winter waren wir mal ein paar Wochen zu Hause in der Wohnung", erzählen sie lachend. Derzeit stehen sie an der Kaimauer am Eberbach Neckarlauer, noch etwa 14 Tage wollen sie bleiben. "Wir wollten eigentlich den Rhein entlang, wegen Corona bleiben wir aber lieber in heimischen Gewässern." Am Montagabend war es laut Trunners "richtig voll" an der Kaimauer; sechs Boote waren da. Der Strom ist kostenlos, aber die Steckdosen haben nicht ausgereicht. "Da hilft man sich gegenseitig, wir haben jongliert und so hatten alle Strom", sagt Herbert Trunner. Eberbach gefällt dem Ehepaar. Sie gehen in der Stadt einkaufen, bummeln und abends mal essen – und im vergangenen Jahr war Brigitte auch beim Friseur im Stauferstädtchen. Die beiden lieben das "Leben am Wasser" und schwimmen auch im Neckar. Schon einige Bekanntschaften haben sie geschlossen, "wir werden immer wieder auf das Boot angesprochen". Um kurz nach 11 Uhr wünschen sie dem Nachbarn mit der 14-Meter-Motorjacht neben ihnen noch "Eine Handbreit Wasser unterm Kiel". Man tauscht Stromkabel zurück und verspricht sich im Winter mal zu besuchen. Der Nachbar aus Frankfurt wohnt "permanent auf der Jacht". Drei Wochen ist er jetzt unterwegs, von Frankfurt bis Stuttgart und zurück. Ein paar Tage bleiben ihm noch, bis sein Urlaub zu Ende ist. Doch das Leben auf dem Wasser wird auch er weiter genießen.