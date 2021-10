Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. Er ist wieder da. Auch im Südwesten, vor allem an Main und Neckar und den Gewässern im Odenwald, überall dort, wo die Rahmenbedingungen stimmen, finden sich wieder Biber-Bauten und Burgen, so als wäre er nie weg gewesen. War er aber: Vor etwa 150 Jahren galt er hier zu Land als ausgestorben. Durch Auswilderung wie über die natürliche Wanderbewegung erobern sich die Biber ihre alten Lebensräume zurück.

Die Freude darüber ist nicht immer ungeteilt. Interessenkonflikte eben, wenn zwei das Gleiche haben wollen, aber unterschiedliche Vorstellungen über die Nutzung haben. Als ehrenamtlicher Biber-Beauftragter des Regierungsbezirks Karlsruhe berät Dr. Ulrich Weinhold Geschädigte, um ein Zusammenleben in Frieden zu ermöglichen. Wie meist hilft es, wenn man möglichst gut über die vermeintlichen Gegner informiert ist.

Dr. Ulrich Weinhold stellt in Eberbach im Naturparkzentrum die Biber vor. Foto: Murr-Brück

Weinholds Vortrag am zur Ausstellungseröffnung im Naturparkzentrum ("Der Biber kehrt zurück") lässt Menschen vergleichsweise defizitär aussehen. Was Biber in ihrem Alltag so brauchen, haben sie als natürliche Ausstattung jederzeit verfügbar.

Bäume fällen ist bekanntlich ihr Tages- oder vielmehr Nachtgeschäft. Die Tiere sind nachtaktiv und das mit buchstäblich durchschlagenden Ergebnissen. Ihre orange-farbenen Nagezähne bezeichnet Weinhold als "Multi-Tool", ungleich besser als jedes Baumarkt-Werkzeug. Die Farbe kommt vom eingelagerten Eisenoxid, das die Vorderseite auch eisenhart macht, die Rückseite besteht aus dem weicheren Dentin hinten. Im Gebrauch schärft sich die Kante ständig von selbst, der Beißdruck von 120 Kilo pro Quadratzentimeter lässt "jeden Schäferhund blass aussehen".

Weil die Nagezähne ständig nachwachsen, müssen sie auch ständig genutzt werden. Das sorgt schon mal für Ärger: Obstbäume werden über Nacht umgenietet. Auch mannsdicke Stämme hocheffizient rundum benagt, bis sie wie auf einem dünnen Stängel stehen und schließlich von selbst fallen. Das passiert im Nahbereich der Gewässer, wo die Biber ihre gut befestigten Wohnburgen errichten. Der Eingang liegt immer unter Wasser, der Wohnbereich im Trockenen. Den Wasserstand regeln sie mit Dämmen, dabei verbauen sie neben Ästen und Zweigen auch Schlamm, Steine und auch schon mal Müll. Biber betreiben Vorratshaltung, indem sie Zweige und Äste zu so genannten Nahrungsflößen verbinden.

Die Großnager leben amphibisch und sind hervorragend an das Leben im Wasser angepasst, 23.000 Haare pro Quadratzentimeter, gefettet mit körpereigenem Öl, schützen besser als jeder Neopren-Anzug. Eine Klaue ist als Putzkralle zur Körperpflege ausgebildet.

Der breite, flache und schuppenförmige Schwanz ist ein Fettspeicher, Wärmeregulator, Steuerinstrument und Alarmanlage: wenn Biber damit aufs Wasser klatschen, ist das ein Warnsignal. Sie schwimmen lieber als sie laufen, legen aber durchaus auch größere Strecken über Land zurück.

Das gilt vor allem für die älteren Jungtiere, wenn sie den heimischen Bau verlassen und sich ein neues Revier suchen müssen. Gar nicht so einfach, Biber sind standorttreu und dulden in ihrem Bereich keine Artgenossen. Bis zu 30 Kilo schwer kann ein Biber werden, Fressfeinde gibt es hier kaum. Für die ausgewachsenen Tiere ist eigentlich nur der Mensch eine Gefahr. In früheren Zeiten war der Pelz äußerst begehrt, das Fleisch galt als wohlschmeckend.

Als wasserlebende Tiere wurden die Biber nach katholischer Speiseregelung den Fischen zugeordnet und durften in der fleischfreien Fastenzeit auf Tisch.

Das talgartige, stark riechende Sekret, das als Bibergeil bezeichnet wird, galt (und gilt vielfach heute noch) als pharmazeutisches Wundermittel, wirksam als Aphrodisiakum, bei Krämpfen, Kopfschmerzen, Lähmungen, hysterischen wie epileptischen Anfällen. Die Anwesenheit von Bibern kann durchaus Unannehmlichkeiten mit sich bringen. Vor allem, wenn Biber Wege und Straßen an Uferböschungen unterminieren, kann das problematisch werden. Während Fraßschäden kaum ins Gewicht fallen, kann der Schaden kaputter Bäume und vernässter Kulturen erheblich sein.

Biberberater finden fast immer einen Lösungsansatz, der Landkreis stellt dabei vielfältige Hilfen bereit.

Deutlich ins Gewicht fällt der ökologische Nutzen: wo Biber leben, erhöht sich der Artenreichtum an Fischen, Amphibien und Insekten. Und es hat sich gezeigt, dass Biberdämme eine Schutzwirkung bei Hochwasser haben, weil sie Wasser zurückhalten und so die Abflussspitzen abschwächen.

Die Biber-Bauten halten ihm stand, sie werden dann eben nach oben ausgebaut, so entstehen imposante Burgen. Auch wenn die Tiere kaum Scheu vor Menschen haben, kriegt man sie doch eher ausnahmsweise zu sehen. Umso interessanter sind die Bilder dieser Ausstellung, die Info-Tafeln und die Exponate wie der knöcherne Schädel und das Präparat unterm Glassturz.

Info: Die Biber-Ausstellung im Naturparkzentrum (Kellereistraße 36, Eberbach) ist dienstags bis donnerstags (14 bis 16.30 Uhr) sowie an Sonntagen (14 bis 17 Uhr) zugänglich. Der Eintritt ist frei.