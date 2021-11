Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. Ob wir etwas gut oder schlecht finden, hängt nicht allein von der Sache ab, sondern auch davon, ob wir sie freiwillig tun. So ganz für sich genommen gibt es sicher Schöneres, als an einem feucht-klammen Novemberabend anderthalb Stunden durch die Stadt zu schlendern. Wer das tut, muss wohl einen guten Grund haben. Der war am Samstag Abend Eugen Emmig. Vor zehn Jahren hat er die Rolle des Nachtwächters als Stadtführer für Eberbach entwickelt. Zur letzten Führung in dieser Saison hatten sich trotz drohenden Regens 18 Interessierte am Startpunkt Pulverturm eingefunden.

Eberbacher, Besucher aus dem Umland, unter ihnen auch ein ein "Ausländer" aus dem hessischen Neckarsteinach. Wie immer erzählt Emmig, was es mit dem Pulver auf sich hatte, für die Stadt war es von zentraler Bedeutung, für die Nachtwächter in jenen Tagen auch.

Ein weiteres touristisches Angebot wollte Eugen Emmig mit der Figur schaffen. Als Stadtführer schon seit Jahren auf Tour, kennt er Geschichte und Geschichten zu fast jedem Stein und jeder Ecke. Aber nie ist alles gesagt und schon gar nicht für alle. Eugen Emmig sah, wie abends die großen Fluss-Kreuzfahrtschiffe festmachten und dachte, dass sich da doch auch was sich für die Stadt machen ließe, zum Wohle aller. Die Veranstalter waren auch schnell angetan, einzige Vorgabe: "ohne Treppen", man hatte vorher in Wimpfen Station gemacht.

Für die Nachtwächter-Führung gab es damals noch kein brauchbares Vorbild. Bei den Recherchen mit Rüdiger Lenz im Stadtarchiv stießen sie gleich zu Beginn auf einen Bittbrief aus den 1850er Jahren – die damals sechs Nachtwächter hatten um Gehaltserhöhung gebeten: "Uns ist die ganze Stadt übergeben bei der finsteren Nacht", die Schwierigkeiten dabei würden "von den meisten verkannt".

Zu schützen hatten sie unter anderem auch die Stadtkasse, also das "Pulver" im Turm. Drei setzten ihren Namen darunter, drei hatten offenkundig nicht Schreiben gelernt und zeichneten mit drei Kreuzen. Geld regiert die Welt, und ohne Geld keine Musik. Mit dem Signalhorn konnten Wächter schlafende Bürger notfalls schnell und effektiv warnen, die Hellebarde war eine Art Allzweckwaffe, Umhang und Schlapphut schützten sie wie Eugen Emmig vor Regen und Kälte: Das Material ist dicht gewebt, unter dem Filzhut bleibt er trocken, auch wenn der sich mit Wasser vollgesaugt hat.

Historische Informationen, Stadtgeschichte und Anekdoten verbindet er locker, viel hat er recherchiert, so manches stammt aus Erzählungen von Eltern und Großeltern, und die eine und andere Geschichte trugen auch Teilnehmer bei. Wie die angeblich verbürgte mit dem Schauplatz Haspelturm und einem mittellosen Italiener als Latin Lover.

Die Nachtwächter-Führungen entwickelten sich schnell zum gefragten Event. Für Touristen und Einheimische und zunehmend mehr als fest gebuchte Veranstaltung bei Familienfeiern, Jahrestreffen, Vereinsausflügen. Corona-Beschränkungen haben daran wenig geändert: Die Beschränkung der Teilnehmerzahl auf 20 findet Eugen Emmig "genau richtig", damit alle etwas davon haben. Ansonsten ist man "eh im Freien" und auf Abstand.

Inzwischen teilt er sich die Arbeit mit dem Kollegen Gunther Sokollek. Auf anderthalb Stunden ist eine Führung angesetzt, die echten Nachtwächter hatten Dienstbeginn gegen 22 Uhr, der letzte Rundgang endete zwischen vier und fünf Uhr morgens. Dann musste der Strohsack aber immer noch warten, es folgte der Zweit-Job als Weckdienst. Bäcker, Metzger und alle, die die nicht die Zeit verschlafen durften, waren darauf angewiesen und honorierten das üblicherweise mit Naturalien. Dafür hatten die Nachtwächter einen großen Beutel umgeschnallt, Eugen Emmig zeigt ihn, wenn er am Ende der Führung den Umhang zurückschlägt. Der Wink wird keineswegs immer verstanden. Wie Selbstbestimmung beim Trinkgeld ausgehebelt wird, hat einst ein Besucher Emmig erklärt: Wenn einer gibt, ziehen Andere nach, rührt sich niemand, geht er leer aus. Eugen Emmig ist Beides recht: wenn er die Führungen macht, tut er es zwar für (etwas) Geld, aber er macht sie nicht des Geldes wegen. Geschichte und Menschen interessieren ihn, nach der Winterpause gibt es 2022 die nächsten Führungen.