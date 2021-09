Eberbach. (tik) Zwar zog diesmal kein Wummern durch das Industriegebiet der Güterbahnhofstraße, als der erste Ton der E-Gitarre durch den Verstärker geschickt wurde, dennoch war die Elektrizität auch vor dem Gebäude zu spüren. Ein einziges Konzert zur Eröffnung im März vorigen Jahres war bislang im Depot 15/7 gegeben worden. Dann war es infolge der Corona-Pandemie über eineinhalb Jahre still. Jetzt spielt dort wieder die Musik: Die zwei Bands Point Valaine und Used standen am Samstag auf der Depot-Bühne.

Point Valaine aus Heidelberg gaben mit ihrer Mischung aus Indie-Pop und New Wave Einflüssen den Besuchern ein Gefühl zurück, auf das sie lange verzichten mussten: Livemusik mit ordentlich Krach und gefühlvollen Ausschweifungen gepaart mit Geschichten. Die Freude an der Musik war bei den vier Bandmitgliedern deutlich zu spüren. Auch das Publikum war nach langer Zeit, in der Kunst fast nur noch digital zu Hause über Bildschirme flimmerte, hungrig.

Nach über einer Stunde auf der Bühne machten die Heidelberger den Zwillingen von Used Platz.

Used, krankheitsbedingt ohne Drummer, nahmen das Publikum mit auf eine Reise durch England, erzählten in ihren Liedern von Liebe, Lust und dem Gefühl vom Leben. Die beiden Brüder verstanden sich fast blind, die Symbiose der beiden am Bass und an der Gitarre verzauberte die Zuhörer. Oft blieb es nach den Songs kurz still, dann rollte der Applaus an. Hier gingen zwei Vollzeitmusiker in ihrem Tun auf, lebten Musik und ließen das Publikum daran teilhaben.

Das Konzert konnten an dem Abend auch auf Twitch live verfolgt werden. Der Kulturverein Depot 15/7 will einen Videomitschnitt demnächst auch auf seinen Online-Kanälen veröffentlichen. Nach den beiden Bands klang der Abend klagt mit DJ Steve-B und einer Aftershowparty aus. Bis drei Uhr in der Früh konnten Feierhungrige noch zu House und Drum’n’ Bass tanzen. Weiter geht es im Depot am Samstag, 2. Oktober, mit der zweiten Episode der EberBass-DJ-Reihe. Am Samstag, 9. Oktober, sind die Bands Themis und Parabolic zu hören, zur Aftershowparty legt DJ Lude auf.