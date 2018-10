Eberbach. (pol/rl) Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntagabend gegen 22.20 Uhr in einem Regionalexpress von Heidelberg nach Heilbronn die Notbremse sowie Notentriegelung einer Tür gezogen. Zeugenangaben zufolge schrie der Mann anschließend laut im Zug herum und zeigte mehreren Reisenden sein entblößtes Geschlechtsteil. Der Mann soll anschließend am Bahnhof Mosbach-Neckarelz aus dem Zug gestiegen und mit einer Stadtbahn in Richtung Mosbach gefahren sein.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Landes- und Bundespolizei nach dem Unbekannten verlief ohne Ergebnisse. Er soll eine kräftige Statur und einen Dreitagebart haben. Zur Tatzeit soll er einen grauen Pullover getragen haben. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall und dem Täter haben, können sich unter der 07131/888-2600 bei der Polizei melden.