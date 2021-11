Das wohl am weitesten gereiste Buch der Eberbacher Literaturwerkstatt „Musenkuß“ nach der Ankunft in Australien. Foto: privat

Von Martina Birkelbach

Eberbach/Adelaide. Sicher erinnern sich noch viele Eberbacher an ihn, und einige sind sogar noch weiter mit ihm in Kontakt. So auch die Literaturwerkstatt "Musenkuß". Dass allerdings ein nach Australien verschicktes Buch zehn Monate dauert, ist für Dr. Maurice Albert Sacha Benfredj "rekordverdächtig". Doch nicht nur wegen des gerade endlich eingetroffenen Buches denkt er derzeit jetzt wieder an Eberbach. Denn vor fast genau zwei Jahren, im November 2019, ist der damals 71-Jährige von Adelaide (Australien) noch einmal nach 20 Jahren in das Stauferstädtchen gereist. Er wollte Kälte, Kultur und Fasching noch einmal erleben.

Zwar hat er nur sieben Jahre – von 1959 bis 1966 – in Eberbach gelebt, aber die Zeit hat ihn geprägt. "Eberbach ist meine Heimat" äußerte er sich in einem Artikel in unserer Zeitung vom Januar 2020, durch den er in der ganzen Stadt bekannt wurde. Er blieb einige Monate, lernte viele Menschen kennen, traf Bekannte wieder und Freundschaften entstanden. Durch seine Liebe zur Fastnacht wurde er unter anderem von der KG Kuckuck zum "närrischen Botschafter in Australien" (KG Kuckuck-Ambassador) ernannt.

Für Empfänger Dr. Maurice Albert Sacha Benfredj in Australien, der vor zwei Jahren seine „Heimatstadt“ Eberbach besuchte, ist dieser Postversand „rekordverdächtig“. Foto: Birkelbach

Nun sitzt Benfredj in Adelaide und schaut etwas wehmütig Videos auf RNZ.de vom Eberbacher Fastnachtsumzug im Februar 2020. Er denkt an die Monate in Eberbach, an Fasching und an die Freunde und hofft nun doch, irgendwann vielleicht noch einmal wieder auf Besuch kommen zu können. Obwohl er eigentlich dachte, sein Besuch vor zwei Jahren wäre der letzte gewesen.

Das gerade eingetroffene Buch der Literaturwerkstatt "Musenkuß" verstärkt seine Erinnerungen. Kürzlich traf das Päckchen mit dem Buch der "Musenküssler" ("… tierisch menschlich!") bei ihm ein. Er fand darin zu seiner großen Freunde sowohl eine gedruckte Widmung am Ende des Buches als auch eine handgeschriebene im Vorspann. "Das hat mich natürlich überaus erfreut", schreibt Benfredj per Mail an unsere Redaktion.

Und er teilt weiter mit, dass das Buch schon seit Anfang Januar unterwegs war. "Das muss wohl das am weitesten gereiste Buch aus Eberbach sein, denn es ging anderthalbmal um die Welt, bis es Down Under eintraf." Er erklärt, dass aus Postaufklebern, Quittungen und Gesprächen mit dem Absender, Musenkuß-Mitglied Bernhard Theis, klar wird, dass das Buch Anfang Januar in Eberbach aufgegeben wurde und dann "irgendwo in einem Postzentrum erst einmal eine Weile ruhte". Erst am 2. März (fast zwei Monate später) ging es weiter nach Australien.

Mit Verpackung des zweiten Versands aus Eberbach. Foto: privat

Dort, Mitte Juni angekommen, konnte es aus "posttechnischen Gründen" nicht ausgeliefert werden und machte sich deswegen auf den Rückweg zu Bernhard Theis. Der erhielt es wieder, verpackte es neu (inklusive einer Ausgabe der RNZ vom 6. August als Polsterung) und schickte es erneut auf den Weg. Am 8. November traf es schließlich bei Benfredj ein; also zehn Monate nach dem ersten Versand und drei Monate nach dem zweiten. Für Benfredj ist das rekordträchtig: "Zehn Monate unterwegs und dreimal die Distanz".

Benfredj ist in Freiburg geboren, und eigentlich ist er Franzose. Aber das ist eine andere Geschichte. In Eberbach war er auf dem Gymnasium und hat gemeinsam mit den Musikern der damaligen "Twighlights" die Schulbank gedrückt, später hat er deren Management übernommen. Das Abitur hat er damals nicht mehr in Eberbach absolviert. Er ging in die USA, machte seinen High-School-Abschluss. Seit 1968 lebt er am anderen Ende der Welt, in Adelaide in Australien. Benfredj hat nach eigenen Angaben immer gemacht, was ihm gefällt.

Und dass das nicht wenig war, haben unzählige Titel auf seiner Visitenkarte deutlich gemacht. Er hat immer zwei Studiengänge in vielen unterschiedlichen Bereichen gleichzeitig absolviert und in seiner ersten Doktorarbeit in Politik- und Wissenschaften ging es auch um seine Zeit in Eberbach. Nebenbei hat er immer gearbeitet, als Lehrer und als Fotograf, als Friedensrichter und als Radiosprecher, als Informatik-Dozent und als Psychotherapeut. "Lernen, Studieren und Ausbildungen absolvieren sind mein Hobby", sagte er vor zwei Jahren in Eberbach.

"Auf jeden Fall haben die Erlebnisse kürzlich meine Erinnerungen wieder aufgewirbelt und mich fast schon überzeugt vielleicht doch noch einmal meine alte (fast) Heimatstadt zu besuchen", schreibt Benfredj. Er hofft nun doch vielleicht noch einmal nach Eberbach reisen zu können und dann auch von seinem Recht Gebrauch zu machen, in der Funktion als "Ambassador der KG Kuckuck" an Prunksitzungen teilzunehmen. Diese Faschingssaison kommt für den Australier nicht in Frage, " immer noch zu viel Covid, um an Reisen zu denken". Aber vielleicht im folgenden Jahr oder im Jahr darauf? "Für viel länger kann ich wohl kaum vorausplanen – man wird ja nicht jünger", teilt er mit. So bleibt es ihm zunächst gute Wünsche zu übermitteln, an "all’ meine Eberbacher Freunde und Bekannte und alle, die einfach einstmals meine Mitbürger waren".