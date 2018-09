Eberbach. (fhs) Das Feuerwehrjubiläum wird mit einem Blaulichtumzug durch die Innenstadt eröffnet: am kommenden Samstag, 8. September, will die 150 Jahre junge Eberbacher Feuerwehr gemeinsam mit anderen Feuerwehren und Hilfsorganisationen durch die Innenstadt auf den Leopoldsplatz einziehen.

Dazu stellen sich die Beteiligten am Schotterparkplatz Stadtwerke in der Güterbahnhofstraße auf und starten von dort um 17.30 Uhr. Die Umzugsstrecke verläuft über Güterbahnhof-, Odenwaldstraße vorbei am Neuen Markt über die Bahnhofstraße zum Bahnhofsplatz durch die Luisen- und Friedrich-Ebert-Straße bis zur Auflösung am Leopoldsplatz. Dort sticht Bürgermeister Peter Reichert um 18.30 Uhr das erste Fass Bier an.

Danach, ab 19 Uhr, gibt’s Livemusik mit der Party- und Showband "Die bayrischen Hiatamadln". Die Eberbacher Feuerwehrleute würden sich über zahlreiche Besucher am Straßenrand sowie anschließend - bei freiem Eintritt - auf dem Leopoldsplatz freuen. Gleichzeitig bittet die Feuerwehr die Bevölkerung anlässlich dieses Festwochenendes zum 150-jährigen Bestehen ihrer Freiwilligen Feuerwehr, ihre Häuser durch Fahnen und Flaggen zu schmücken.

Am Sonntag, 9. September, folgt nach dem Festgottersdienst ab 9.30 Uhr gegen 10.40 Uhr die Übergabe der neuen Drehleiter an Eberbachs Feuerwehr. Zudem finden den ganzen Sonntag über Vorführungen, Ausstellungen und Mitmachaktionen rund um den Leopoldsplatz statt.