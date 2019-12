Von Marcus Deschner

Eberbach. Erneut hieß es an Heiligabend "Gemeinsam wird’s Weihnachten" in der Steige-Mensa. Dorthin hatte zum zweiten Mal die Freie evangelische Gemeinde (FeG) geladen. Jeder durfte kommen. Ob jung oder alt – Menschen verschiedener Nationen feierten friedlich miteinander. Gekommen waren auch Gäste von den umliegenden Orten und sogar aus Heidelberg. Für alle war die Teilnahme kostenlos, das Essen war wiederum gespendet worden. Die große Gemeinschaft wurde von Pastor Marc Förster willkommen geheißen. Er überbrachte auch Grüße von Bürgermeister Peter Reichert, der wieder die Schirmherrschaft übernommen hatte. Seit mittlerweile drei Jahren ist Förster hier als Pastor tätig.

Pastor Marc Förster hieß an Heiligabend die Gäste in der Steige-Mensa willkommen.

Reichhaltig und liebevoll gedeckt war das Buffet in der Steige-Mensa, das zahlreiche Gemeindeglieder zusammengestellt hatten. Es gab wieder Raclette. Die Leute kamen an den zu jeweils acht Sitzplätze umfassenden Tischen rasch ins Gespräch, genossen dabei das Essen und plauderten in zwangloser Runde. Hatte Marc Förster im vergangenen Jahr noch Weihnachtsbräuche anhand einer Zuckerstange erklärt, so ging er diesmal mit einer Brezel auf deren Symbolik ein. Almuth Mayer am E-Piano und Uta Förster an der Gitarre begleiteten die gemeinsam gesungenen Weihnachtslieder. Kinder brachten zum Abschluss der Weihnachtsfeier jedem Gast ein kleines Geschenk, dem auch eine Rolle mit einer Geschichte angehängt war. Wie Heidi Stumpf erläuterte, waren die Deko-Sterne an dem Christbaum in der Mensa von den Kindern des städtischen Kinderhorts gebastelt worden.