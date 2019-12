Das Allgäuer Märchentheater zeigt Hänsel und Gretel in Eberbach. Foto: privat

Eberbach. Die Schauspieler des Allgäuer Märchentheaters präsentieren am Freitag, 13. Dezember, um 16 Uhr im Pfarrheim St. Johannes Nepomuk in der Feuergrabengasse den Klassiker unter den Märchen „Hänsel und Gretel“. Wer knabbert an meinen Häuschen ist wohl der bekannteste Satz im Märchen. Aber Hänsel und Gretel werden mit Hilfe des Katers die alte Hexe überlisten, und die beiden zu einen Happy End führen. Eines der schönsten Märchen der Gebrüder Grimm wird mit einer fantasievollen Dekoration und lustigen Effekten von sieben Schauspielern aufgeführt.

Info: Die Spieldauer beträgt 80 Minuten; das Stück ist für Kinder ab drei Jahre geeignet. Eintrittskarten gibt es vor Ort.