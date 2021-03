An den sechs neuen Luftgewährständen des SSV Lindach können die Schützen jetzt ihr Ergebnis an Padlets angezeigt bekommen. Foto: Barbara Nolten-Casado

Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach-Lindach. Ein lange gehegter Wunsch ist für die Lindacher Schützen in Erfüllung gegangen: der SSV Lindach 1926 konnte seine veraltete Scheibenzuganlage nun durch eine moderne und umweltfreundlichere elektronische Schießanlage ersetzen. Dies erfolgte mit einem Crowdfunding-Projekt der Volksbank Neckartal.

Seit 1986 war die bisherige Anlage im hoch über Lindach gelegenen Schützenhaus in Betrieb. Bei einer Regelüberprüfung der Luftgewehrschießstände im August 2020 stellte sich heraus, dass die Rückwand aus Holz nicht mehr den aktuellen Vorschriften entsprach. "Wenn wir die Wand neu verkleiden müssen, legen wir doch gleich Datenkabel und elektrische Leitungen für elektronische Stände", habe man sich im rund 80 Mitglieder starken Verein überlegt, berichten Vorstandsvorsitzender Volker Lindenmuth und sein Stellvertreter Rolf Neureuther. Durch die dadurch entstehenden professionelleren Trainings- und Wettkampfbedingungen werde der Verein zukunftssicher aufgestellt und die Motivation der Sportschützinnen und -schützen in den verschiedenen Altersklassen erhöht, war man überzeugt. Und nicht zuletzt profitierten der gesamte Verein sowie die Lindacher Dorfgemeinschaft davon, da die Luftgewehrhalle als größte Location des Dorfes für viele Feierlichkeiten genutzt werde. Durch den großen Arbeitsaufwand, mit dem der Auf- und Abbau der Scheibenzug-Stände verbunden ist, seien größere Festlichkeiten während der Runde bisher kaum möglich gewesen, so die Vorstände.

Doch die Gesamtkosten für die Einrichtung von sechs elektronischen Ständen beliefen sich auf rund 20.000 Euro. "Können wir uns das finanziell überhaupt erlauben?", lautete die bange Frage, zumal durch die Corona-Krise sämtliche Einnahmen des Vereins durch Feierlichkeiten und Vermietung der Halle in letzter Zeit weggebrochen sind. Tanja Walz, selbst aktive Schützin im Lindacher SSV, brachte die Möglichkeit des Volksbank-Crowdfundings ins Gespräch. Eine Gruppe von jüngeren, mit Online-Aktivitäten vertrauten Vereinsmitgliedern nahm das Projekt im Oktober vergangenen Jahres in Angriff.

Die Luftgewehrhalle des SSV ist auch Veranstaltungsort für die Lindacher. Foto: Barbara Nolten-Casado

Der Vereinsvorstand entschied sich für eine Projektsumme von 10.000 Euro, wobei die Hälfte des Betrags durch vom Verein generierte Spenden erwirtschaftet, die andere Hälfte von der Volksbank dazugegeben werden sollte.

Nach der Anmeldung auf dem entsprechenden "Crowdfunding-Portal" des Geldinstituts galt es zunächst, innerhalb von zwei Wochen mindestens 100 "Fans" für das Projekt zu gewinnen. Nach nur zwei Tagen hatten sich bereits 105 Freunde und Bekannte der Vereinsmitglieder per Internet als solche angemeldet.

"Dann schaltete die Bank die Spendenmöglichkeit frei", berichtet Lindenmuth. Bis 10. Januar 2021 mussten 5.000 Euro an Spenden auf dem dafür eingerichteten Konto eingehen, um den Zuschuss des Geldinstituts in Anspruch nehmen zu können. Insgesamt 53 Lindacher Bürger, Freunde, Bekannte und Firmen spendeten. Bereits im Dezember hatte man die benötigte Summe beisammen. "Dabei gingen die Spender kein Risiko ein", sagt Lindenmuth. "Wäre der Betrag nicht zustande gekommen, hätten die Leute ihr Geld zurückbekommen."

Da die eingegangenen Spenden den erforderlichen Crowdfunding-Betrag jedoch sogar übertrafen und weitere Zuschüsse seitens des Badischen Sportbundes vorlagen, konnte der Restbetrag nun aus der Vereinskasse finanziert werden.

Endlich war es soweit: Die sechs elektronischen Luftgewehrstände konnten bestellt werden – einschließlich der Tablets, die den Schützen direkt das Ergebnis anzeigen, vier Wechselrahmen, durch die auch die Kleinkaliberschützen von der neuen Technik profitieren können, einer Leinwand für die Zuschauer und eines neuen ökologischen Kugelfangs.

Mittlerweile ist alles installiert und angeschlossen. Sämtliche Arbeiten führten Vereinsmitglieder aus. Lediglich die Umrüstung der vier Kleinkaliberstände im Außenbereich des Schützenhauses ist noch fertigzustellen. "Da sind wir gerade dabei", so Lindenmuth.

Bis April/Mai solle alles fertig sein, dann erfolge die Abnahme durch die Herstellerfirma und die Schulung der aktiven Schützen durch deren Mitarbeiter.

Und irgendwann soll das Ganz natürlich feierlich eingeweiht werden. Wann? "Das entscheidet Corona", sagen Lindenmuth und Neureuther.