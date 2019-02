Auf dieser Grafik der Bundesnetzagentur stellen die gelblichen Flächen in dem umrahmten blauen Rechteck die Gebiete in Eberbach dar, in denen 95 Prozent aller Anschlüsse über 50 MBits/Sek Datenübertragung haben. Am Scheuerberg, in Lindach und Unterdielbach ist es dagegen dunkelblau mit maximal 10 MBits/Sek. Grafik: StE/BNA

Von Felix Hüll

Eberbach. Für alle, die in Unterdielbach, Lindach oder jenen Stadtgebieten wohnen, in denen noch keine Datenübertragungsgeschwindigkeiten von 50 MBits oder mehr pro Sekunde möglich sind, hat Marco Bräutigam schlechte Nachrichten. Es wird weiter dauern, wenn auch kleinere Verbesserungen vor allem für Lindach in Aussicht stehen.

Bräutigam erstattete in der jüngsten Gemeinderatssitzung einen Sachstandsbericht zur Breitbandverkabelung in Eberbach.

"Momentan beruht der Ausbau auf Mitverlegungsmöglichkeiten," resümiert Bräutigam. Beinahe drei Jahre liegt der letzte Sachstandsbericht vom April 2016 zurück. In der Zwischenzeit wurden Pleutersbach teils kombiniert mit Glasfaser und Kupfer-Restverbindung, teils mit Glasfaser bis hinein ins Haus versorgt. Auch das Gewerbegebiet Süd an der Pleutersbacher Straße ist an das Breitbandnetz der NetCom BW angebunden.

Bräutigam verwies darauf, dass die Übertragungsraten bei einem Glasfaser-Kupfer-Ausbau bis zu 50 MBits betragen und bei Glasfaserhausanschluss sogar bei bis zu 300 MBits. Der Ausbau Pleutersbachs und des Gewerbegebiets Süd nahm der Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar im Auftrag der Stadt vor.

Im Vergleich etwa zum benachbarten Neckar-Odenwald-Kreis ist Eberbach an die Vereinbarung im Rhein-Neckar-Kreis gebunden: Hier hatten die 54 Kreisgemeinden mit dem Landkreis vertraglich vereinbart, über den Zweckverband den Breitbandausbau voranzubringen.

Weil dafür ein bestimmtes Vorgehen festgelegt wurde, läuft der Ausbau nach diesem Schema ab und kann dauern - so hat der Zweckverband 2019 und 2020 keine Kapazitäten mehr frei für einen Ausbau in Unterdielbach und Lindach, sofern der Gemeinderat deren Anschluss so festlegt.

Hintergrund Hintergrund > FTTC = Fibre to the curb (Glasfaser bis zum Bordstein) Hier wird das Glasfaserkabel von der Vermittlungsstelle lediglich bis zum nächstgelegenen Kabelverzweiger geführt. Dort wandelt eine Netzwerkeinheit, die sogenannte ONU. das optische Signal in eine elektrischen Impuls um. Den restlichen Weg zum Kunden legt dieser über das reguläre [+] Lesen Sie mehr Hintergrund > FTTC = Fibre to the curb (Glasfaser bis zum Bordstein) Hier wird das Glasfaserkabel von der Vermittlungsstelle lediglich bis zum nächstgelegenen Kabelverzweiger geführt. Dort wandelt eine Netzwerkeinheit, die sogenannte ONU. das optische Signal in eine elektrischen Impuls um. Den restlichen Weg zum Kunden legt dieser über das reguläre Festnetz, also per Kupferkabel zurück. Das ist aber eher eine "Notlösung" um Kosten zu sparen. Optimal wäre die viel teurere direkte Anbindung jedes Haushaltes mit Glasfaser. > FTTB oder FTTH = Fibre to the Building/House (Glasfasser-Hausanschluss) Als "echter" Glasfaseranschluss gilt das Verlegen der Glasfaserleitungen direkt bis in den Keller des Gebäudes. > PoP = Point of Presence (hier: Hauptverteiler) Die gesamte dort ankommende Bandbreite der Datenübertragung wird im PoP aufgeteilt auf einzelne Bereiche eines Ortes. > LTE = Long Term Evolution (wörtl.: "langfristige Entwicklung") ist eine Bezeichnung für den Mobilfunkstandard der dritten Generation. In Lindach wird auch andere Datenübertragung bislang über diesen Richtfunk abgewickelt. (fhs)

[-] Weniger anzeigen

Der Zweckverband kümmert sich um das Bereitstellen des Rückgrats ("Backbone") der Versorgung im Landkreis und um Verfahren, bei denen Markterkundungsverfahren und Feinabstimmung in den Gemeinden selbst bereits erfolgt sind. Bräutigam: "Zurzeit liegen die Standortsicherungen für 97 Röhrchenverteiler und zehn Multifunktionsgehäuse bei der Tiefbauabteilung zur Prüfung vor. Sobald diese abgeschlossen ist, kann die Feinplanung zum Abschluss gebracht werden."

In den nächsten 14 Tagen soll vom Hauptverteiler am Ende des Backbone-Kabels in der Güterbahnhofstraße der Bauhof angeschlossen werden und in einem weiteren Bauabschnitt das Wasser- und Schifffahrtsamt.

Schon jetzt weise eine grafische Übersicht mit statistischen Daten der Bundesnetzagentur vom September 2018 für Eberbach bei 90 Prozent der Anschlüsse Übertragungsraten von 50 oder mehr MBits/sek aus, bei 92 Prozent noch über 30 MBits. Die Vergleichszahlen im Kreis liegen bei 88 und 91 Prozent.

Wo im Neckar-Odenwald-Kreis 97 Prozent über 16 MBits und 94 Prozent über 30 MBits verfügen, hat Eberbach bereits bei über 16 MBits 95 Prozent aller Anschlüsse derart versorgt. Bräutigam verwies darauf, dass im Nachbarkreis der Ausbau anders als im Rhein-Neckar-Kreis zusammen mit der Telekom erfolgt, die Glasfaser mit Kupfer zusammen einsetze, während der Zweckverband und die jeweiligen Kommunen hier Glasfaser bis in Haus verlegen ließen, dies allerdings einem bestimmten Zeitplan folgend nacheinander. Bürgermeisterstellvertreter Michael Reinig (FWV) hatte sich erkundigt, weil nach RNZ-Berichten vom 14. Februar der Neckar-Odenwald-Kreis flächendeckend mit bis zu 40 MBits versorgt sei und warum der Rhein-Neckar-Kreis hier so viel schlechter abschneide. Reinig: "Dort hat’s funktioniert und wir dümpeln immer noch vor uns hin." Bürgermeister Reichert sekundierte Bräutigams Hinweis auf die unterschiedliche Ausbaustrategie mit: "Wir setzen auf Zukunftsfähigkeit."

Für Lindach eröffne sich die Möglichkeit, neben der (oft wegen Ausfällen bemängelten) LTE-Funkversorgung durch Vodafone wenigstens einen zweiten Anbieter zu bekommen: Laut Bräutigam plant die Telekom auch eine eigene LTE-Versorgung von Lindach, die 2019/20 erstellt werden soll.