Eberbach-Lindach. (RNZ) Bereits am Freitag gegen 21.35 Uhr wurde in Eberbach-Lindach ein Fahrzeug des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis von einem bislang unbekannten Täter stark beschädigt. Der VW Caddy, in dem sich eine Geschwindigkeitsmessanlage und ein Mitarbeiter des Landratsamtes befanden, stand zu diesem Zeitpunkt in Höhe der Lindenstraße 33.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde die Heckscheibe des Fahrzeugs von einem in etwa faustgroßem Stein durchschlagen. Der Stein beschädigte zudem ein metallenes Bauteil der Messanlage. Es entstand erheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Der Mitarbeiter des Landratsamtes wurde nicht verletzt. Derzeit gibt es keine Hinweise auf den Täter. Der Mitarbeiter konnte nach dem Vorfall weder eine Person noch ein Fahrzeug feststellen, aus dem der Stein hätte geworfen werden können.

Die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Eberbach ermitteln nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Sachbeschädigung, Verdacht des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Zeugen und oder Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefon (0 62 71) 92 100 zu melden und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.