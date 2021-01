Eberbach. (RNZ) Aktuell wird für Samstagmittag, 30. Januar, ein Hochwasserstand von 4,70 Meter in Rockenau (4,20 Meter am Neckarlauer) vorhergesagt. Am Sonntag, 31. Januar, zeichnet sich gegen 12 Uhr ein weiterer Anstieg auf 5,20/4,60 Meter ab. Der Lauer wird voraussichtlich am Freitag überflutet. Der Parkplatz ist bis auf weiteres gesperrt, an der B 37 stehen Parkplätze zur Verfügung. Aktuelle Infos auf der städtischen Homepage www.eberbach.de.