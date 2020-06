Der Neckar in Eberbach: Bei diesem Wetter tummeln sich nur Wasserlebewesen in den Fluten. Ob sich das Wasser auch für schwimmende Menschen eignet, ist zumindest an reichlich Wenns und Abers geknüpft. Foto: jbd

Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Erneut sieht sich das Gesundheitsamt veranlasst, aufgrund der zwei Jahre in Folge nachgewiesenen Fäkalkeime und anderer Krankheitserreger im Flusswasser vom Baden im Neckar abzuraten. Kläranlagen, Abwässer nach anhaltenden Regenfällen, mögliche Störfälle bei der Einleitung von Industrieabwässern sowie Ratten in der Kanalisation und an den Ufern als mögliche Überträger von Keimen werden auch aktuell als Gefahrenquellen für die Gesundheit von Neckarschwimmern angeführt. Außerdem wird in der Pressemitteilung des Landratsamts vor durch den Schiffsverkehr und Sportboote verursachten Sicherheitsrisiken gewarnt. Wer also Erfrischung im kühlen Nass sucht, so der positive Ratschlag, sollte dies in den jetzt wieder öffnenden Freibädern und Badeseen im Landkreis tun. Dort herrsche eine "ausgezeichnete Wasserqualität".

Frank Thöne. Foto: privat

Aus Sicht des Eberbacher DLRG-Vorsitzenden Frank Thöne ist dies eine Nachricht ohne aktuelle Brisanz. Thöne stuft die wiederkehrende Warnung eher als eine Art Pflichtprogramm der Behörde ein. Denn "grundsätzlich ist das Baden im Neckar ja erlaubt!".

Für den Wasserretter spricht auch tatsächlich nichts gegen das Bad im Neckar, sofern man dabei die "zehn Baderegeln" beherzigt, nicht da schwimmt, wo es verboten ist und den "gesunden Menschenverstand" walten lässt: "Triathleten schwimmen da ja auch". Allerdings kommen mit den von Thöne genannten Vorgaben schon reichlich Hinderungsgründe fürs Bad in der Bundeswasserstraße Neckar zusammen.

Ausdrücklich verboten ist Schwimmen im Bereich von Brücken, Schleusen und Wehren.

Die zehn Baderegeln warnen unter anderem davor, die eigenen Kräfte zu überschätzen, einen Köpfer in unbekanntes Wasser zu machen und zu baden, wo Schiffe und Boote fahren. "Also nicht in die Schifffahrtsrinne schwimmen", betont Frank Thöne, und man sollte sich auch vor Sportbooten hüten. "Paddler fahren zwar vorwärts und bemerken einen Schwimmer rechtzeitig, aber Ruderer fahren rückwärts". Da sei Vorsicht geboten.

In die Kategorie "gesunder Menschenverstand" fällt für Thöne unter anderem, "dass man das Wasser nicht trinken darf". Und dass man nicht mit "offenen Ekzemen" in den Neckar steigt. Oder nach lang anhaltendem Regen, weil da, wie auch das Landratsamt schreibt mehr Keime und Unrat eingespült werden als sonst, was für mindere Wasserqualität sorgt.

Was der DLRG-Mann für sehr viel gefährlicher hält als das Neckarbad, ist allerdings das Bad in der Itter. "Auch da gibt es Stellen, wo man schwimmen kann". Gefährliche Stellen. Alternativ empfiehlt Frank Thöne den Eutersee als natürliches Badegewässer. Auch wenn der mit 16 bis 17 Grad etwas kälter sei – im Neckar werden derzeit 19 Grad gemessen.

Wer wirkungsvoll verhindern wolle, dass im Neckar gebadet wird, sollte nach Thönes Worten aber lieber dafür sorgen, dass die Schwimmbäder tatsächlich wieder aufgemacht werden. Seiner Meinung nach ist es höchste Zeit. Denn abgesehen von der Wassergüte sei in den öffentlichen Bädern auch die Sicherheit der Badegäste gewährleistet.