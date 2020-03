Von Felix Hüll

Eberbach. "Ja, das ist eine logistische Herausforderung" erklärt Gerhard Kessler an der Güterbahnhofstraße 10. Er betreibt den Supermarkt dort und steht vor der Aufgabe, ein Drittel bis zur Hälfte mehr Warenumschlag bei gleichzeitig einem Fünftel weniger Mitarbeiter zu stemmen.

"Und dass mir zehn von 50 Leuten fehlen, hat überhaupt nichts mit Corona zu tun sondern ist einfach der derzeitige Krankenstand" erklärt Marktleiter Kessler. "Es gab sowohl im stationären Handel als auch bei unserem Lieferservice trotz der hohen Nachfrage nach lang haltbaren Lebensmitteln, Nährmitteln, Konserven und Drogerieartikeln keine Engpässe. Die Frequenz der Belieferung unserer Märkte haben wir entsprechend erhöht bzw. angepasst. Die Warenversorgung ist unverändert stabil" antwortet auf Anfrage die auch für Kesslers Eberbacher Markt zuständige Pressesprecherin der REWE Group Köln, Kristina Schütz.

Und was passiert, wenn neben dem herkömmlichen Routinekrankenstand wegen der aktuellen Pandemie weniger Personal zur Verfügung steht? Kristina Schütz: "Wir stehen in engem Kontakt zu den sicherheitsrelevanten Behörden – sollten weitergehende Sofortmaßnahmen notwendig werden, sind wir in der Lage entsprechend kurzfristig zu reagieren."

Aktuell gebe es keine Einschränkungen, weil den Vorgaben und Empfehlungen der Behörden bislang Folge geleistet worden sei, etwa durch die Hygienevorschriften. Schütz: "Die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen zum persönlichen Schutz sowie zum Schutz von anderen Personen vor der Ansteckung mit Erregern von Atemwegsinfektionen sind die korrekte Husten- und Nies-Etikette sowie eine gute Händehygiene." Dies sei im übrigen auch schon vor der Ausnahmesituation für alle Firmenmitarbeiter Pflicht gewesen.

Ob und wie oft etwa die Griffe der Einkaufswägelchen in Eberbach desinfiziert werden, ließ die Firmensprecherin in Köln unbeantwortet. Das hängt wohl vom jeweiligen Engagement und der Ausstattung der einzelnen Märkte ab.

Ganz allgemein stelle sich die Situation auch bei den Mitbewerbern im großen und ganzen nicht anders dar, weiß Marktleiter Kessler. Aber auch hier antworten für den Blick auf die Eberbacher Verhältnisse die Sprecher in den räumlich eher weiter entfernten Firmenzentralen.

"Für Mitarbeiter im Lebensmitteleinzelhandel ist die Einhaltung von Hygienemaßnahmen generell geboten. Aufgrund der aktuellen Thematik haben wir unsere Mitarbeiter diesbezüglich sensibilisiert sowie unsere regulären Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen intensiviert. Bis auf Weiteres befüllen wir an den Frischetheken keine Mehrwegbehältnisse von Kunden. An der Kasse bieten wir an, bevorzugt mit Karte zu bezahlen", antwortet etwa Andrea Kübler von der Unternehmenskommunikation der Kaufland Stiftung & Co. KG in Neckarsulm zum Standort am Neuen Weg-Nord 47.

Und auch hier heißt es trotz Lücken in Regalen und leerer Stapelplätze: "Unsere Filialen werden laufend mit neuer Ware beliefert, so dass die Warenversorgung auch weiterhin sichergestellt ist."

"Leider ist der Besuch einer unserer Filialen aktuell nicht möglich. Bitte haben Sie Verständnis, dass unsere Mitarbeiter für Interviews nicht zur Verfügung stehen" reagiert Nastaran Amirhaji, Pressesprecherin von Aldi Süd auf die Frage nach Einsatzplänen für die nächsten Tage oder Wochen in der Eberbacher Aldi-Filiale am Neuen Weg Nord 42. Gemessen an den freien Flächen auf dem Parkplatz davor hielt sich die Arbeitsbelastung des Aldi-Teams am gestrigen Montag in überschaubaren Grenzen, vorausgesetzt, die hinreichende Personalstärke war auch anwesend.

"Wir bitten die Kunden um Geduld. Manche verstehen das, andere nicht und schimpfen. Ältere, die noch die Nachkriegszeit mitgemacht haben, erinnern sich, dass sie damals noch mit einer ganz anderen Situation umgehen mussten. Da sind wir jetzt weit davon entfernt", relativiert Gerhard Kessler vom Rewe-Markt die Aufgeregtheiten der jüngsten Tage. "Die Versorgung ist sicher, aber man muss jetzt halt mitunter etwas mehr Geduld aufbringen."