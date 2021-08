Eberbach. (RNZ) Am Donnerstag 19. August, gibt es in der Stadthalle eine Sondervorstellung des Films "Kultourhelden - Vom Ende einer Ära". Filmbeginn ist um 17.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Seit den 1980er-Jahren bringen sie mit ihren regelmäßigen Touren Kultur aufs Land. Gerhard Göbelt und Klaus Friedrich betreiben ihre Wanderkinos mit großer Leidenschaft. Ob in einer Gemeindehalle, auf der grünen Wiese als Open Air oder gar auf einem Fährschiff – für viele Menschen im ländlichen Raum sind die beiden Kinomacher eine Garantie für ein paar unbeschwerte Stunden mit guter Unterhaltung. Doch das wird sich auf absehbare Zeit ändern. Denn für Göbelt und Friedrich beginnt schon bald das Rentenalter. Und weil es keine Nachfolger für sie gibt, droht nun auch noch das letzte Kulturgut in vielen kleinen Gemeinden Baden-Württembergs wegzubrechen. Der Dokumentarfilm von Wolfram Hannemann porträtiert die unermüdlichen "Kultourhelden" und versucht sich an einer Bestandsaufnahme ihres Wirkens, das mehrere Jahrzehnte Filmgeschichte umfasst. Entstanden ist der Film in der durch die Corona-Pandemie geprägten Zeit, die auch vor den Wanderkinos keinen Halt machte.

Der privat finanzierte und im Eigenverleih vertriebene Film ist ein Herzensprojekt von Filmemacher und Ex-Kornwestheimer Wolfram Hannemann: "Ich kenne die beiden Kinomacher schon seit vielen Jahren und schätze ihre Arbeit und ihren unermüdlichen Einsatz für die Filmkultur im ländlichen Raum sehr. Als ich mir darüber bewusst wurde, dass beide "Kultourhelden" gerade dabei sind, ins Rentenalter einzutreten, wurde mir klar, dass es hier in absehbarer Zeit einen Umbruch geben wird. Mit der Folge, dass es in vielen kleinen Gemeinden in Baden-Württemberg bald keine Filmvorführungen mehr geben könnte. Mit meinem Film möchte ich nicht nur auf diese Gefahr hinweisen, sondern auch das Lebenswerk der beiden Wanderkinobetreiber würdigen. Mein Team und ich haben den Film in der Rekordzeit von einem Jahr fertiggestellt, wobei uns hier der Lockdown in die Hände gespielt hat, weil es für uns während dieser Zeit praktisch nichts anderes zu tun gab."

"Kultourhelden" wird seine reguläre Kinoauswertung ab Anfang August erfahren. Im Rahmen einer Kinotour werden dann unter anderem Stuttgart, Heilbronn und Karlsruhe bespielt. Viele weitere Städte sollen folgen. Auch wenn der Filmstart zu einer etwas schwierigen Zeit kommt, da es nach fast einem Jahr der Kinoschließungen besonders viele neue Filme gibt, bleibt der Filmemacher optimistisch: "Wir werden unser Publikum finden."

Aufnahmen für den Film entstanden neben Oppenweiler, unter anderem auch in Friedrichshafen, Lenningen, Ditzingen, Freiberg, Eberbach, Bad Dürkheim, Asperg und Esslingen.

Info: www.kultourhelden.de