Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. Ein ganz besonderes Stück Eberbach sei der Pfarrhof, sagen die, die hier wohnen und vor allem die, die hier ihre Kindheit verbracht haben. Eine enge Gemeinschaft wie eine große Familie, nur besser. So vertraut, dass immer jemand da ist, wenn es nottut und weit genug auseinander, dass jeder nach seiner Art sein und leben kann. Sie haben zusammen gespielt und Unsinn gemacht, sind gemeinsam groß und älter geworden, haben manches Hochwasser miteinander durchgestanden und so manche Feier. Jedes Jahr ist Pfarrhoffest bei Werner Helm in der Küferei, die sein Großvater Jakob Helm 1911 gegründet hat.

Die Bauern haben ihre Äpfel verwertet und brauchten Fässer für den Most, damals auch die gesündere Alternative zum Wasser. 1929 erweiterte der geschäftstüchtige Helm den Betrieb mit einer eigenen Mostpresse. Von frühmorgens um sechs bis spätabends um zehn wurde der Saft aus den Äpfeln gepresst, an etwas anderes als eine Sechs-Tage-Woche dachte da noch niemand, und anders wäre es auch nicht gegangen. Der große Zuber steht noch da, in dem das Obst gewaschen wurde. Wenn keines da war, waren da Geschirr und die Wäsche und am Samstag die Kinder.

Beim Mosten wurde draußen Feuer gemacht. Die Nachbarsbuben haben bei der Arbeit mitgeholfen. Es war heiß, es war anstrengend, aber es war eine Ehre, dem Vater Friedrich Helm zur Hand gehen zu dürfen. Es war eine Ehre für die Größeren, zur Belohnung dann nicht nur ein Glas Apfelsaft zu kriegen, sondern richtigen Most, ganz frischen.

Die heftig verdauungsfördernde Wirkung hat die Buben und ihr Hochgefühl schnell zusammensacken lassen, aber das Gelächter beim Erzählen heute ist das Leiden damals wert.

Bis 1985 wurden hier so ziemlich alle Holzgefäße gemacht, die in der Landwirtschaft, im Haushalt, im Handel und in der Industrie gebraucht wurden: Waschzuber, Bottiche und Tonnen, Butterfässer, Krautfässer und eben unzählige Mostfässer, Fässer für Heringe und für die chemische Industrie, die größten fassten 2000 Liter.

In einem großen Kessel wurde das Wasser erhitzt: "Feuer und Wasser" lautet ein alter Küferspruch, sie machen das Holz weich und biegsam, aber es muss langsam gehen, ganz langsam und sich danach auch nur langsam wieder zusammenziehen. Die Kunst des Küfers zeigt sich, wenn kein Tropfen rausgeht.

Für jedes Fass mussten die Reifen einzeln zugeschnitten und konisch gedengelt werden. Für jede Größe gab es eigene Werkzeuge, einige haben der Großvater und später der Vater selber hergestellt, für andere viel Geld ausgegeben, erstklassige Ware, die ein Leben lang halten sollte. Sie tut es bis heute.

Es ist alles noch da, der Fass-Rohling, die Messer, der Krummhobel für die Nut und die Model, die nicht das gleiche Maß, aber das gleiche Größenverhältnis wie die Dauben haben. Sie werden von der Mitte nach außen mit dem umgedrehten Hobel geschnitten, das ist ebenso Kopf- wie Handarbeit, nur wenn Beides stimmt, hält das Fass dicht. Die Erinnerung ist noch da, das Wissen und die Geschichten.

Werner Helm hat sich jeden Handgriff von Vater und Großvater abgeschaut, selber aber wurde er Drucker von Beruf. Nach einer schweren Erkrankung hat er gemeinsam mit Friedel, seiner Frau, die Werkstatt wieder aufgebaut. 1991 war das. An Weihnachten 1993 kam das Hochwasser, das jedem im Pfarrhof zu schaffen gemacht hat. Aber dann waren die Freunde wieder da und haben mit angepackt, jeder mit seinen ganz besonderen Fertigkeiten. Der Wolfgang kam mit Werkzeugkasten und Eimer, der Charly hat anhand von Fragmenten die Originalfarbe herausgefunden, einer hatte einen Großvater, der Reifenschneider war, ein anderer hat Texte verfasst und übersetzt. Sie haben die Geräte auseinandergenommen und gereinigt und wieder zusammengebaut und am Ende sah es aus, als hätte der Vater grade kurz die Werkstatt verlassen.

1998 wurde die Küferei als Museum feierlich eröffnet. Prunkstück ist der mit Schnitzereien verzierte Weinbrunnen, aus dem sieben Sorten Wein fließen können. Die eigentliche technische Herausforderung war aber die konkave Form nach dem Vorbild des großen Fasses im Heidelberger Schloss.

Wanderführer und Reiseberichte empfehlen das Museum, der SWR, der Hessische und der Bayerische Rundfunk haben ausführlich darüber berichtet, an die 3500 Besucher kamen jeden Sommer. Jetzt überwintern Kräutertöpfe neben der Bandsäge aus dem 19. Jahrhundert, der einzigen Maschine, die der Großvater besessen hat, sie funktioniert heute noch einwandfrei. Corona hat auch hier die Besucherzahlen einbrechen lassen. "Es rentiert sich nicht mehr", sagt Werner Helm, auch war er wieder krank, die Augen machen ihm Probleme; für die Museums-Arbeit bekommt er keinerlei Förderung oder Unterstützung.

Er tut sich schwer damit, dass sich von der Stadt niemand für dieses Stück Eberbacher Geschichte und Kulturgeschichte zu interessieren scheint. Einzig die Hauptamts-Leiterin Anke Steck und Archivar Dr. Marius Golgath waren schon kurz nach Amtsantritt bei ihm.

Noch könne er jemanden anleiten, sein Wissen weitergeben. Aber wenn es ihn nicht mehr gibt, wird mit ihm ein wichtiger Teil der Eberbacher Geschichte verschwunden sein.