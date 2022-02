Während das Gerüst am Kirchturm beeindruckend in die Höhe geht, macht sich die Baustelle Bahnhofstraße 2 noch immer in zwei Richtungen breit. Foto: Rainer Hofmeyer

Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Bislang hat es Architekt Peter Kluge im Guten versucht. Jetzt aber ist die Geduld mit dem Bauunternehmen am Ende. Die Baustelle in der Bahnhofstraße 2 braucht zu viel Platz. Dieser Tage sind die Fenster in den Obergeschossen eingebaut worden, nur die in der unteren Etage fehlen noch. Damit gibt es eigentlich keinen Grund mehr für eine großzügige Umzäunung des fast fertigen neuen Wohn- und Wirtshauses.

In den letzten Tagen wird die Situation an der Ecke zur Hauptstraße zudem immer enger. Denn gegenüber bei der Michaelskirche wird das stabile Baugerüst am Turm hochgezogen. Lastkraftwagen fahren deswegen an und blockieren teilweise die Straße. Weil gegenüber immer noch der Bauzaun zur Seite ragt. Und da wird schnell mal was touchiert. Dass auch immer noch der kleine städtische Brunnen eingeschachtelt ist, ist auch kein optischer Höhepunkt.

Kluge sieht die Gefahr, dass er für Schaden in diesen Zusammenhängen zur Rechenschaft gezogen werden könnte. Schließlich ist er der bauleitende Architekt. Schon mehrfach hat er den Mannheimer Generalunternehmer aufgefordert, klar Schiff auf der Baustelle zu machen. Die dehnt sich auch in der Bahnhofstraße unnötig aus. Dort geht der Streifen in der Breite eines Autos verloren.

Zwei Stapel Steine insbesondere sind Peter Kluge ein Dorn im Auge. Denn wegen denen kann der Bauzaun nicht näher an den Neubau gestellt werden. Ein Satz Poroton-Steine liegt schon so lange der Witterung ausgesetzt, dass sie nach dem Abtransport womöglich auf keiner anderen Baustelle mehr verwendet werden können. Und ein Stapel Kalksteine lagert auch noch im Weg.

Am Dienstag hat Architekt Kluge den Generalunternehmer förmlich schriftlich aufgefordert, die überflüssigen Steine abzutransportieren. Andernfalls werde er eine kostenpflichtige Ersatzvornahme organisieren. Kluge fühlt sich gegenüber der Stadt verantwortlich, den Bau schnellstmöglich abzuschließen, damit sich die Verkehrssituation an der Straßenecke bald klärt. Der Bauunternehmer entgegnet, der Zaun sei schließlich von der Stadt genehmigt. Im Übrigen habe er einen Baustoffhändler bereits mit der Abholung der Steine beauftragt.

Inzwischen hat die Stiftung Schönau der Evangelischen Landeskirche (den Eberbachern als "Pflege Schönau" geläufig) nähere Einzelheiten zu den Sanierungsarbeiten an der Michaelskirche bekanntgegeben, die bis Mitte Juni andauern sollen. Dazu gehören neben der schon abgewickelten Erneuerung der elektroakustischen Lautsprecheranlage, der jetzt beginnenden Neudeckung des Turms und der Überprüfung des Turm-Gemäuers auch die Neugestaltung des Eingangsbereichs und Überholungsarbeiten im Kircheninnern. Nach derzeitigem Stand belaufen sich die Gesamtkosten auf 636.000 Euro.

Die Stiftung Schönau - mit Sitz in Heidelberg - ist für die Eberbacher Kirche baupflichtig, wenngleich die Kirchengemeinde der Bauherr ist. Die Aufteilung von Erhaltungskosten zwischen der Stiftung und den jeweiligen örtlichen Kirchengemeinden rechnet sich individuell und kompliziert aufgrund historischer Baubeschreibungen der Kirchen aus dem 19. Jahrhundert sowie Verpflichtungen über Hand- und Spanndienste. Im Ergebnis werden laut Stiftung bei der Michaelskirche 75 Prozent von ihr übernommen.

Geld scheint die 1560 aus dem Kloster Schönau hervorgegangene Stiftung ausreichend im Säckel zu haben. Sie ist ein beachtliches Unternehmen mit 80 Beschäftigten. Ganze 21.000 Erbbau- und Pachtverträge als Einnahmequelle und die Vermietung von 900 Wohnungen sowie die Eigenbewirtschaftung von 7 600 Hektar Wald sorgen für den Stiftungsertrag. Der fließt zum überwiegenden Teil in den Haushalt der Evangelischen Landeskirche Baden und wird in kirchliche Bauten und Pfarrstellen gesteckt.