Grünes Idyll hinter der Wendeplatte an Pleutersbachs bisheriger Straße „Im Ringenacker“: eine Mehrheit der Ortschaftsräte will für Bauinteressierte Lücken im Ortsbestand anbieten. Die Mehrheit der Stadträte hält zusätzliche Neubauflächen für erforderlich. Fotos: Felix Hüll

Von Felix Hüll

Eberbach-Pleutersbach. Es wird nicht die erste und nicht die letzte Entscheidung gewesen sein, bei der die Vertreter der gesamten Bürgerschaft Eberbachs sich für eins von beiden entscheiden müssen: "Ein bisschen schwanger" als Option gibt es nun einmal nicht. Im Fall Ringenacker Pleutersbach votierte eine 14:7-Stimmen-Mehrheit des Gemeinderats weiter für die zusätzlichen neuen Bauplatzangebote. Damit setzte er sich erneut über das Mehrheitsvotum des Ortschaftsrats hinweg. Die bisherige Wiesen- und Obstbaumfläche soll mit Straße und Häusern versiegelt werden und nicht mehr als Naturfläche dem Binnenmikroklima zur Verfügung stehen.

"Das Gebiet ist nun kleiner als erst geplant. Auch Pleutersbach muss man gewisse Entwicklungsmöglichkeiten geben. Das hier ist eine Kompromisslösung, mit der man gut leben kann", urteilte Freie-Wähler-Fraktionsvorsitzender Peter Wessely.

"Sollten wir uns nicht eher fragen, ob alles, was toll und schön ist, ob man das auch braucht und machen muss? Hier wird doch der Natur wieder ein Stückchen weggenommen! Georg Hellmuth und ich können einer weiteren Erweiterung nicht zustimmen", hielt CDU-Stadträtin Bettina Greif entgegen.

"Sie verlieren junge Familien. Und wenn wir gar nichts mehr anbieten, werden Familien abwandern" erklärte Bürgermeister Peter Reichert. "Wir haben das nicht unverhältnismäßig ausgelegt."

Gegenüber den ersten Entwürfen erhielt der Ringenacker-Bebauungsplan nun einen größeren Waldabstand westlich, wird die maximal zulässige Traufhöhe von 6,50 auf 8,50 Meter erhöht und sind die Vorgaben so, das Solarenergienutzung und Fotovoltaik durch Dachneigungs- und Südausrichtungsvorschrift der Häuser nahegelegt wird.

Foto: Felix Hüll

"Die AGL stimmt nicht zu - hier geht es nicht um Innen- vor Außenentwicklung. Alternativen sind ja aufgezeigt, wie Flächen besser und effektiver genutzt werden. Wir haben zu viel Versiegelung. Aber wir machen g’rad’ so weiter. Wir müssen dem Flächenverbrauch Einhalt gebieten", merkte AGL-Fraktionsvorsitzender Peter Stumpf an.

"Mich stört die Konsequenz" ergänzte AGL-Stadtrat Christian Kaiser. "Das ist eine völlig falsche Entwicklung." Peter Stumpf forderte, die Klimaverträglichkeit in die Kaufverträge "reinzuschreiben" und dafür Sorge zu tragen, "dass ökologisch gebaut wird. Das halte ich für absolut notwendig." So sollten die Stadtwerke prüfen, hier eine zentrale Wärmeversorgung zu schaffen.

Klaus Eiermann (SPD) erinnerte an die Zahlen des statistischen Landesamts, nach denen Eberbach jetzt 60 Bürger weniger zähle. "Jeder Neubürger bringt uns im Jahr ca. tausend Euro. Man muss sich bemühen, Bürger in die Stadt zu holen. Ich werde als Gemeinderat dieser Stadt alles dafür tun, dass wir Baugebiete in den Ortsteilen nicht verhindern. Es tut mir leid, dass das gegen den Ortschaftsrat geht, aber aus meiner Sicht ist es notwendig, so zu handeln." Ortsvorsteherin Elisa Rupp hatte nochmals die Innerortsflächen an Eberbacher/Höhenstraße angesprochen. Bürgermeister Reichert sowie SPD-Fraktionsvorsitzender Rolf Schieck erinnerten darauf an frühere Versuche, die nicht mehr für erforderlich gehaltene Friedhofserweiterung als Umwandlungsfläche für Wohnungen bereit zu stellen. Dies sei ja weiter möglich, unabhängig vom Streben nach diesem Neubaugebiet "Ringenacker".

Der abgeänderte Bebauungsplanentwurf wird nun nochmals öffentlich ausgelegt. Über etwaige Rückmeldungen hat der Gemeinderat erneut zu befinden und dann darüber zu entscheiden, ob der Plan als Satzung beschlossen wird und in Kraft treten kann.