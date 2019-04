Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Es sind alle Kinder eingeladen, Kinder sämtlicher Nationen. Je bunter, desto besser", freut sich Ela Yüksel. Die türkische Elternbeiratsvorsitzende aller Eberbacher Schulen organisiert derzeit gemeinsam mit Halim Bilgin, türkischer Lehrer für muttersprachlichen Unterricht an den Eberbacher Schulen, und einigen Müttern das "türkische Kinderfest". Die Party in der Stadthalle steigt am Sonntag, 28. April. Los geht’s um 14 Uhr, das Ende ist gegen 18 Uhr geplant.

In diesem Jahr sind 120 Kinder daran beteiligt, auch die türkischen Kinder aus Sinsheim, Waibstadt, Mosbach und Buchen sind in Eberbach dabei. Erwartet werden insgesamt rund 250 bis 300 Gäste. Zu sehen und zu hören gibt es von den Acht- bis 14-Jährigen (Klassen 2 bis 8) kleine Theaterstücke, Gedichte, Tänze und Folklore. Eine Gruppe wird mit den anatolischen Zupfinstrumenten Saz auf der Bühne musizieren. Die Eberbacher Kinder zeigen Tänze, die sie mit der ehrenamtlich engagierten Tanzlehrerin Dalia Saglam einstudiert haben.

Eingeladen und ebenfalls auf der Bühne stehen werden Kinder des Eberbacher Kindergartens Arche Noah sowie Schüler des Musik- und Theaterprojekts "Gemeinsam krea(k)tiv" von Hartmut Quiring (Lehrer am Hohenstaufen-Gymnasium und an der Dr.-Weiss-Schule). In diesem Projekt (wir berichteten) sind viele Nationen aktiv.

Es wird einen Tisch zum Kinderschminken geben und natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt. Gemeinsam mit einigen Frauen organisiert Yüksel türkische Spezialitäten: "Beispielsweise Baklava oder gefüllte Weinblätter und es wird auch Döner geben." Teilweise wird das Essen von Eberbacher Gastronomen gespendet.

Der Eintritt zum Fest ist frei; die Einnahmen sowie Spenden kommen dem türkischen Elternverein zugute. "Davon wollen wir mit den Kindern einen Ausflug machen", sagt Yüksel. Die Planungen laufen bereits seit November, die Proben seit Anfang Januar.

Am 23. April (23. Nisan) 1920 gründete Mustafa Kemal Atatürk die türkische Republik und erklärte dieses Datum der nationalen Unabhängigkeit gleichzeitig zum türkischen Kinderfeiertag. Im Jahre 1986 wurde der 23. April von der UNO zum internationalen Kinderfeiertag erklärt - seitdem wird dieser Tag zusammen mit Kindern aus aller Welt geehrt und gefeiert. Da der 23. April in diesem Jahr auf einen Dienstag fällt, findet das Fest in Eberbach ein paar Tage später statt.

Früher fand das "Türkische Kinderfest" meist in der Mehrzweckhalle der Dr.-Weiss-Schule statt, einige Male gab es sogar einen Festtags-Umzug durch die Stadt. Im Jahr 2014 wurde in der Stadthalle gefeiert, zwei Jahre später in der Feuergrabengasse. Wie Yüksel, seit vier Jahren als türkische Elternbeiratsvorsitzende aktiv, erklärt, wurde es im Laufe der Jahre immer schwieriger, das Fest alleine zu stemmen. Man schloss sich mit Sinsheim, Waibstadt, Mosbach und Buchen zusammen; feiert nun jährlich im Wechsel in den verschiedenen Städten. 2017 war erstmals Waibstadt an der Reihe, im vergangenen Jahr stieg die Party in Mosbach. Nächstes Jahr steht Sinsheim oder Buchen auf dem Plan; "das ist noch nicht entschieden".

Waran es liegt, dass die Organisation immer schwieriger wurde, ist für Yüksel ganz klar: "Es gibt weniger Kinder - auch weniger Kinder, die sich für den türkischen Unterricht interessieren". Sie erklärt: "In Deutschland gibt es seit 50 Jahren Türkisch-Unterricht an den Schulen; in Eberbach wurde er erstmals 1973/74 eingeführt. Früher nahmen 150 bis 170 Kinder daran teil, heute sind es nur noch 45." Oft fehle das Interesse und oft würden die Eltern den Fokus mehr auf die deutsche Sprache legen. Das ist laut Yüksel in allen fünf Städten so. "Dabei ist es erwiesen, dass es besser ist, erst die Muttersprache zu lernen, und dann eine andere. Wer seine Muttersprache kennt, kann eine andere Sprache viel leichter lernen."

Bilgin unterrichtet seit November 2017 in Eberbach die Muttersprache Türkisch; an allen Schulen für die Klassen 2 bis 8. Der Unterricht ist freiwillig, es gibt aber Noten. Er unterrichtet nach einem vom türkischen Konsulat vorgegeben Programm, ist über die Türkei angestellt. Nach einer Vereinbarung zwischen den Ländern wechseln die Lehrer alle fünf Jahre; auch Bilgin wird im Jahr 2022 samt Familie Deutschland wieder verlassen. "Nicht nur die Sprache, sondern auch die Kultur und Geschichte sind Bestandteile des freiwilligen Unterrichts", betont er.

In seinem Unterricht sind oft Kinder dabei, die kein Wort Türkisch sprechen; die über Feste, Feiertage oder Bräuche - beispielsweise Ramadan - nur über ein Halbwissen verfügen. Viele sind in Eberbach geboren und aufgewachsen, ihr Ursprungsland ist dennoch die Türkei. "Politik und Religion stehen nicht auf dem Stundenplan", betont Bilgin. Laut Yüksel ist die Zugehörigkeit für Kinder oft nicht leicht. "Wer seinen Ursprung und die Geschichte kennt, kann sich woanders besser anpassen", erklärt sie.

Im vergangenen Jahr war der türkische Elternverein auch mit einem Stand beim Eberbacher Frühling vertreten. "Yüksel: "Wir wollen zeigen: Wir sind ein Teil von hier, wir sind ein Teil von Eberbach. Das kam bei den Bürgern super gut an, und so sind wir auch bekannter geworden."

Zum Fest am Sonntag, 28. April, hat laut Yüksel auch Bürgermeister Peter Reichert sein Kommen zugesagt. Es werden Tische und Stühle aufgestellt, sodass auch während der Aufführungen gegessen und getrunken werden kann. "Es wird ein buntes Fest für alle Kinder", freuen sich Yüksel und Bilgin.