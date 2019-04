Das Zelt an der Haci-Bayram-Moschee in der Jahnstraße steht schon bereit. Von Freitag bis Sonntag ist dort bei der Kermes Gelegenheit zum geselligen Beisammensein. Foto: bnc

Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Das Zeltdach steht bereits, und auch der Grill wartet schon darauf, hungrige Gäste mit türkischen Spezialitäten zu verwöhnen. Von Freitag, 19., bis Sonntag, 21. April, lädt der türkisch-islamische Kulturverein an der Eberbacher Haci-Bayram-Moschee in der Jahnstraße zu seiner diesjährigen "Kermes" ein.

Los geht’s am Freitag nach dem Freitagsgebet. Zwischen 14 und 20 Uhr freut sich der Verein da auf hoffentlich zahlreiche Gäste. Am Samstag und Sonntag ist jeweils ab 12 Uhr zum geselligen Beisammensein bei deftigen und süßen Gerichten eingeladen.

"Das Essen am Grill bereiten die Männer zu", verrät der Vorsitzende des Kulturvereins, Sinan Akdeniz. Für die Beilagen zum Fleisch wie gefüllte Weinblätter oder "Gözleme", mit Spinat und Käse gefüllte Teigwaren, oder auch für Kuchen und süße Köstlichkeiten wie zum Beispiel "Baklava" sind die Frauen zuständig.

Auf ein besonderes Programm habe man in diesem Jahr verzichtet, erklärt Akdeniz. Im Vordergrund solle vielmehr die Gemeinschaft stehen. Dafür wünscht er sich viele Besucher aus der Eberbacher Bevölkerung, gleich welcher Herkunft oder Religionszugehörigkeit.

"Es soll ein interkulturelles Fest sein, bei dem man miteinander ins Gespräch kommt und sich besser kennenlernen kann." Auch ein Imam und ein Dolmetscher werden anwesend sein. "Er ist gerne bereit, Fragen zu unserem Glauben zu beantworten", sagt Akdeniz.

Auf Wunsch bestehe auch die Möglichkeit, die Moschee mit ihren verschiedenen Räumlichkeiten zu besichtigen, so der Vorsitzende.

Warum die "Kermes" in diesem Jahr mit dem christlichen Osterfest zusammenfällt? "Das wurde vom Vorstand der Moschee so beschlossen, weil viele Leute da frei haben", sagt Akdeniz, "daraus ergibt sich eine gute Gelegenheit, vorbeizukommen und uns besser kennenzulernen." Der Erlös aus dem Verkauf von Speis und Trank soll in die Gestaltung des Außenbereichs der Moschee fließen.