Eberbach. (rho) Es gibt immer noch keinen Fortschritt an der Baulücke Bahnhof-/Hauptstraße. Seit Monaten liegt das Areal brach, eingezäunt mit immer wieder geändertem Sichtschutz. Wenigstens ist der zuvor mit Brettern eingeschalte Brunnen zur Sommerzeit wieder freigelegt worden. Während des "Eberbacher Frühlings" war der Bauzaun zurückgesetzt und an einem Dönerstand türkischer Originalimbiss angeboten worden.

Weder rücken jetzt im Spätsommer die Bauarbeiter an, noch liegt überhaupt eine Baufreigabe durch das Landratsamt vor. Eine Baugenehmigung gibt es zwar schon seit Jahresanfang, aber die entscheidenden Auflagen sind noch nicht erfüllt. Die Sache klemmt weiter an der Frage der Stellplätze. Laut Bescheid der Baubehörde vom 24. Januar müssen "acht notwendige Kfz-Stellplätze" nachgewiesen werden, fünf für die geplante Gaststätte, drei für die Wohnungen.

Ein Stellplatz gilt als früher abgelöst, verbleiben sieben. Von diesen müssen zwei mindestens konkret vorhanden sein, fünf sind finanziell ablösbar. Bauherr Necmeddin Aydemir hat dem Vernehmen nach jedoch nicht die Absicht, letztere mit rund 25.000 Euro auszugleichen, sondern strebt eine günstigere Lösung an. Will heißen: Er sucht nach sieben freien privaten Parkplätzen in der Stadt, die ihm zur Verfügung gestellt werden. Dies ist für ihn wohl die billigere Variante. Ein Versuch dieser Art am Breitenstein ist schon gescheitert.

Jetzt heißt es, dass sich Aydemir weiter auf der Suche befindet - nach jemandem, der selbst baut oder ein Grundstück hat und dabei noch über ausreichend Stellplätze verfügt, die für sein Neubauprojekt in der Bahnhofstraße gebunden werden können. Nachbarschaft und Bevölkerung warten also weiter darauf, dass am grünen Bauzaun ein Roter Punkt den Baustart anzeigt. Es wird jedoch eher der kleine Brunnen daneben in den Winterschlaf gehen, als dass ein Handwerker noch dieses Jahr mit dem Neubau beginnt.