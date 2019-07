Von Heidemarie Canis

Eberbach. Seit Jahren spielt die Badische Landesbühne Bruchsal zum Abschluss der Theatersaison in Eberbach ein Stück, das sich auch bestens für eine Open-Air-Aufführung eignet. In diesem Jahr stand als besonderes Bonbon die Komödie "Don Camillo und Peppone" auf dem Programm, die Gerolt Theobalt aus dem Roman "Mondo Piccolo Don Camillo" für das Theater geschrieben hat.

Welche Vorfreude hatten die zahlreichen Theaterfreunde, die sonst das Jahr über auf der Bühne der Stadthalle unterhalten werden, diesmal das Theater mitten in der Stadt zu erleben. Und - welche Enttäuschung war es, als sie feststellen mussten, dass es keine Vorstellung unter freiem Himmel auf dem Leopoldsplatz würde, sondern, wegen technischer Probleme, doch wieder in der Stadthalle. Gerade der turbulente "Don Camillo und Peppone" hätte an diesem heißen Sommerabend bestens unter freien Himmel gepasst, das italienische Flair konnte eigentlich nur hier richtig zur Geltung kommen. Doch die sehr gut präparierten Schauspieler, denen die Spiellust wahrlich aus den Augen sprühte, gaben ihr Allerbestes, ihre Spielfreude bereitete den Zuschauern großes Vergnügen. Die Auswahl der einzelnen Charaktere war sehr gut getroffen worden, alle Protagonisten spielten ihre Rollen äußerst überzeugend.

Gerade weil "Don Camillo und Peppone" zu den verfilmten Kultstücken gehört, waren die Filmschauspieler, der Komiker Fernandel als Don Camillo und der vierschrötige Italiener Gino Cervi als Peppone, präsent. Stefan Holm als Don Camillo hatte die Mimik und Gestik Fernandels sehr gut studiert und übernommen, Markus Hennes konnte als Peppone genauso grimmig schauen und fürchterlich brüllen wie sein Filmvorbild Gino Cervi. Dass aber Jesus selbst auf der Bühne agierte, gab dem Stück eine besondere Würze und etwas sehr Menschliches. Der sehr gut gebaute David Meyer spielte den Gekreuzigten zunächst nur mit Lendenschurz bekleidet, dann in eine Soutane gehüllt und schließlich im flotten weißen Anzug, immer mit einem gewissen Augenzwinkern.

Sprühend vor Temperament war Elena Weber als typische Italienerin zu erleben, die ihrem Ehemann Peppone als treue Patriotin zur Seite stand. Patrioten und rote Fahnen schwingend waren auch der verarmte Bauer Bruciata (Markus Wilharm) und sein Sohn Mariolino (Martin Behlert) und der taube Smilzo (Tobias Karn).

Großgrundbesitzers Pasotti (Hannes Höchsmann) war in seiner behäbigen und überheblichen Art nicht bereit, seinen Arbeitern mehr Lohn zu zahlen und will unbedingt die Verbindung seiner Tochter Gina (Sina Weiß) zu Mariolino unterbinden. Doch Gina widersetzt sich dem sturen Vater, Gott sei Dank hatte der Zaun zwischen den Grundstücken ein Schlupfloch für die Liebenden.

Und die altehrwürdige Frau Lehrerin Christina (Irmtraud Hetz) stand zwischen den Parteien und drohte mit ihrem Schirm - sie kannte sie doch alle, die Katholiken und die Kommunisten, hatte sie doch alle als Kinder in ihrer Schule gehabt. Im Dorf gab es die Taufe des kleinen Lenin, Demonstrationen, Wahl des roten Bürgermeisters, Unfrieden und Prügeleien, kurzfristige Versöhnungen, einen Generalstreik und schließlich doch noch die Hochzeit der Kinder der gegnerischen Parteien und das Sterben der Signora Christina. Über allem Spektakel stand Jesus, hielt mit Don Camillo Zwiegespräch von Auge zu Auge und lenkte und leitete dessen Tun.

Viel Beifall gab es zum Schluss von den zahlreich anwesenden Zuschauern für das flotte Spiel, für den Spaß, für die gute Unterhaltung, für das Augenzwinkern und auch für das hübsche Bühnenbild.