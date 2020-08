Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Enorm zugelegt hat nach Leistungsumfang und Kosten die hydraulische Erneuerung der Abwasseranlagen in Friedrichsdorfer Landstraße und Pestalozzistraße. Und es pressiert. Denn die Stadtwerke vergrößern an dieser Stelle gerade die Hauptwasserleitung, was kostensparende Synergieeffekte möglich macht. Deswegen sah sich der Gemeinderat jetzt nicht nur mit außerplanmäßigen Ausgaben konfrontiert, sondern musste auch der freihändigen Vergabe eines Auftrags mit einem Volumen von über 410.000 Euro zustimmen. Außerdem auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung: Das Stuttgarter Büro Kubus erläuterte das Vergabeverfahren zum geplanten Hallenbad-Neubau.

Hintergrund der ursprünglich nur als hydraulische Erneuerung des Abwasserkanals in der Friedrichsdorfer Landstraße geplanten Maßnahme seien aktuelle hydraulische Berechnungen des öffentlichen Abwasserkanals im letzten Monat, erfuhr die Gemeindevertretung von Timo Mechler. Dabei hat sich dem Leiter der Tiefbauabteilung zufolge gezeigt, dass auch ein Stichkanal aufgeweitet werden muss und sich im Zusammenhang mit der Maßnahme auch verkehrstechnische Erfordernisse bemerkbar machen. So wird der Bahnübergang in der Friedrichsdorfer Landstraße voll gesperrt, in der Pestalozzistraße muss die Ampel ab- und wieder aufgebaut, die Fußgängerfurt beibehalten werden und jenseits des Bahnübergangs parallel zur Landesstraße L2311 ist anstelle der ursprünglich geplanten Teilsperrung auf 130 Metern eine provisorische Verbreiterung der Straße nötig. An dieser Stelle werden die beengten Verhältnisse dem Tiefbauamt zufolge den Baufortschritt zudem noch abbremsen.

Die auch für die Stadtwerke tätige Bauunternehmung aus Neckargerach wird den neuen Auftrag für knapp 410.100 Euro ausführen. Die anfallenden außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 293.000 Euro werden mit für den Gemeindeverbindungsweg Brombach-Heddesbach eingestellten Mitteln bestritten. Denn die werden inzwischen nicht mehr vor 2021 gebraucht. Gebaut wird ab September bis Jahresende. Der Gemeinderat stimmte bei drei Enthaltungen zu.

Wie die Vergabe der europaweit auszuschreibenden Objekt- und der Fachplanung für den Neubau des Hallenbads abläuft, darüber informierte das Stuttgarter Büro Kubus. Das Büro hat die Aufgabe, das Verfahren bis zum Zuschlag der Planer zu begleiten.

Ein Generalplaner schließe sich aus, wenn Fördermittel in Anspruch genommen würden, erfuhren die Gemeindevertreter.

Die drei bis fünf besten Bewerber der Objektplanung könnten dem vom Büro präsentierten Terminplan zufolge bereits im Oktober zur Vorstellung und Vorprüfung der Projektskizzen in den Rat eingeladen werden, die Fachplaner dann im November. Im nächsten Schritt könnten Ende Februar 2021 die Vergabeverhandlungen geführt sowie im Herbst 2021 der Antrag auf Fördermittel gestellt werden. Entsprechende Förderprogramme, bemerkte Peter Wessely (FWV), seien allerdings nur für Hallenbad-Neubauten in Sanierungsgebieten vorhanden. Eberbach ginge damit leer aus.