Eberbach. (by) Eigentlich sollten sie um diese Zeit nicht mehr unter den Fittichen ihrer Eltern stehen. Doch den fünf Jungschwänen gefällt es am Neckar offenbar so gut, dass sie keine Anstalten machen, sich ein neues Zuhause zu suchen.

"Die sind den ganzen Sommer über hier geblieben", weiß eine Frau zu berichten. Die offenbar noch zu dezenten Versuche von Papa Sven, seine ausgewachsenen Kinder zu vertreiben, blieben bislang jedenfalls erfolglos. Vielleicht auch weil Mama Svenja bei ihnen bleibt. Vielleicht dulden Sven und Svenja die fünf Jungschwäne noch, weil sie noch kein gänzlich weißes Gefieder und orange Schnäbel haben. Denn Während die fünf Jungschwäne mit zum Teil braunem Gefieder noch da sind, fehlen die drei von Beginn an weißen Schwanenkinder. "Eines haben wir über Wochen hinweg aufgepäppelt und dann ausgewildert", sagt Susanne Noll. Die beiden anderen weißen Tiere waren eines Tages weg. Schon im Frühling konnte beobachtet werden, dass die drei weißen Tiere bei Papa Sven einen schweren Stand hatten.

Susanne Noll von der Tierhilfe Eberbach und ihr Mann Martin haben noch eine andere Vermutung: "Hier ist ein Futter-Hotspot, deshalb bleiben sie". Daran könnte etwas dran sein. Beide Eltern kümmern sich normalerweise bis zum Flüggewerden vier bis fünf Monate lang um ihren Nachwuchs, weiß der Bund Naturschutz. Doch bei gutem Futterangebot bleiben die Jungen auch circa acht bis neun Monate bei den Elterntieren.

Immer wieder kommen Leute – mit oder ohne Kinder – an den Neckarlauer, um die sieben Schwäne zu beobachten. Außerhalb der Brutzeit sind die Schwäne normalerweise zwar lammfromm, zu nah sollte man ihnen trotzdem nicht kommen. Denn auch die Jungen können schon richtig fauchen, wenn der "Sicherheitsabstand" unterschritten wird. Und mit einem wütenden Schwan ist nicht zu spaßen.