Von Christofer Menges

Eberbach. Beim neuerlichen Corona-Ausbruch in der Eberbacher GRN-Klinik gab es mehr Infektionen als anfangs angenommen: Bei Reihentests unter Klinikpersonal und Patienten wurden vier weitere Krankenhausmitarbeiter positiv auf das Virus getestet.

Am Donnerstag waren ein Arzt der Klinik, sechs weitere Mitarbeiter, die meisten davon in der Pflege, sowie sieben Patienten des Krankenhauses infiziert. Das seit Mittwoch geltende Besuchsverbot wurde bis Dienstag, 17. November, verlängert. Der Regelbetrieb mit geplanten Operationen soll am Montag wieder aufgenommen werden.

Nachdem am Mittwoch erneut Corona-Fälle unter Personal und Patienten m Eberbacher Krankenhaus entdeckt wurden, wurde laut Klinik "großflächig getestet": Von rund 90 Mitarbeitern und Patienten wurden Abstriche gemacht. "Der Großteil der Tests war negativ", so eine Kliniksprecherin. Allerdings lagen bis Donnerstagabend noch nicht alle Testergebnisse vor. Zu den bereits bekannten drei Ansteckungen unter dem Personal wurden im Zuge der Tests vier weitere Mitarbeiter als mit dem Corona-Virus infiziert identifiziert. Zwei der positiv getesteten Mitarbeiter seien laut Klinik allerdings schon länger nicht mehr im Dienst gewesen – von ihnen ging also keine akute Übertragungsgefahr an Kollegen und Patienten aus.

Diesmal traf es Station 2

Die Klinik hat nach eigenen Angaben in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt die Arbeit an der Nachverfolgung der Kontakte aufgenommen. "Wir halten uns da streng an die Vorgaben", so eine Kliniksprecherin.

Drei der infizierten Patienten wurden bereits am Mittwoch in die häusliche Quarantäne entlassen. Die anderen vier wurden auf der für Corona-Patienten ohne schwere Symptome eingerichteten Isolierstation untergebracht.

Von dem jetzigen Corona-Ausbruch war vor allem die Station 2 betroffen. Bereits vorige Woche waren zwei Mitarbeiter von Station 4 und zwei in der zentralen Notaufnahme positiv auf Corona getestet worden. Weitere Tests hatten keine Anzeichen dafür ergeben, dass durch sie das Virus im Krankenhaus weiter übertragen wurde.

Im Zuge der jetzt aufgetretenen Corona-Fälle hatte sich die GRN-Klinik am Mittwoch und Donnerstag von der Rettungsleitstelle für die Aufnahme von Notfallpatienten abgemeldet. Notfallpatienten, die dennoch in die Klinik gebracht wurden oder in die Ambulanz gekommen waren, seien dennoch behandelt worden, so die Kliniksprecherin. Von an Freitag steht die Klinik auch wieder regulär für Notfallpatienten bereit. Von Montag an soll der Betrieb mit geplanten Operationen ganz normal wieder aufgenommen werden. Unter den Mitarbeitern des Krankenhauses werden am Montag auf Empfehlung des Gesundheitsamts noch einmal Tests vorgenommen – um sicherzugehen, dass die jetzigen Corona-Fälle nicht zu noch mehr Ansteckungen geführt haben.