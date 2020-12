Von Christofer Menges

Eberbach. Im Januar hat Jesse Safferling einen Autorenvertrag beim weltweit tätigen Musikkonzern BMG unterschrieben. Eigentlich war die erste Single mit seinem Soloprojekt Jesse Tellem schon für diesen Sommer geplant. Doch Corona hat auch bei dem aufstrebenden Ausnahmemusiker aus Eberbach vieles aus dem Takt gebracht. Untätig war der 28-Jährige nicht: Heute kommt "Ammo" heraus, die erste Single von Jesse Tellem und Munition für die Gehörgänge.

Weg vom Indie-Punkrock, hin zu mehr Pop: Diesen Weg hat Safferling seit seinem Abschluss an der Mannheimer Popakademie 2019 eingeschlagen. An die 200 Songs hat er im vorigen Jahr geschrieben, rund 40 davon für sein Soloprojekt Jesse Tellem. R&B und Pop mischt er dabei mit Hip-Hop, Rock und Einflüssen aus der Weltmusik. Das hört man auch seinem ersten Solosong an.

"Ammo" ist eine moderne Popnummer, geschrieben im Trio mit Louis Leibfried und dem Hamburger Produzenten Hermann "Mr. Herms" Schepetkov, der ebenfalls an der Popakademie in Mannheim war und dem Song den letzten Schliff verpasst hat. Ein Mix aus echten Instrumenten und Computersounds, klatschende Schlagzeugsamples, geschmeidiger Groove, die geschickt eingeschobene Hintergrundstimme singt Leibfried, am Frontmikrofon steht Jesse Tellem.

Die Gesangsparts hat er in Eberbach im Studio von Florian Herkert eingesungen. Seine Stimme, die durchaus auch laut und rau kann, klingt weicher als sonst. Daran hat Jesse Tellem auch noch mal gearbeitet: "Mein Nuscheln hab ich ja immer noch nicht ganz im Griff", sagt er lachend. Herausgekommen sind drei Minuten eingängige, clevere universale Popmusik.

Tellem wäre und hieße aber nicht Tellem, wenn er dabei nicht auch etwas zu sagen hätte: Unter der glänzend polierten Oberfläche erzählt "Ammo" mit nur angedeutetem melancholischen Unterton eine Liebes- und Trennungsgeschichte: Während Bruno Mars davon singt, dass er für seine Angebetete (angeblich) sogar eine Granate auffangen und sich vor einen Zug schmeißen würde, um sie zurückzubekommen, obwohl sie ihn wie Dreck behandelt hat, singt Jesse Tellem genau vom Gegenteil: Alle Munition ("Ammo") würde nicht ausreichen, sie aufzuhalten, nachdem sie ihre Koffer gepackt hat, um zum nächsten weiterzuziehen. Munition würde nicht helfen, Teil ihres Lebens zu sein und mit ihr zu gehen – und deshalb lässt er sie aus Liebe ziehen. Davon erzählt in einfachen Worten der Text von "Ammo".

Nicht der einzige kleine Bruch in der schillernden Popfassade, denn reinster Pop ist "Ammo" auch nicht: In den Zuleitung auf die Refrains sägt wimmernd eine College-Punk-Gitarre. Die hat Safferling wie bei seiner früheren Band 61inch selbst eingespielt. "Die erste Single soll alles abbilden, was mich ausmacht. Und da darf natürlich auch die Pop-Punk-Gitarre nicht fehlen", sagt der 28-Jährige, "das war mir wichtig, das mit dabei zu haben."

Nun soll "Ammo" in den Pop-Charts einschlagen. Dazu hat der Song durchaus das Zeug. Erst einmal kommt das Stück im Eigenverlage nur online heraus. Ein Video gibt es noch nicht, die Veröffentlichung auf CD oder Vinyl ist später geplant. Wem "Ammo" gefällt, der muss auf mehr Musik von Jesse Tellem nicht lange warten: Zum ersten Weihnachtsfeiertag ist eine kleine Überraschung geplant. Die nächste Song-Veröffentlichung steht im Januar an. Mit 40 Titeln im Repertoire geht Jesse Tellem die Munition so schnell nicht aus.

Info: "Ammo" ist online auf gängigen Musikportalen wie Spotify, Amazon, Apple Music und Deezer zu hören.