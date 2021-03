Von Christofer Menges

Eberbach. Jan-Peter Röderer hat es doch noch geschafft: Der SPD-Kandidat aus Eberbach holte nach vollständiger Auszählung 13,8 Prozent der Stimmen im Wahlkreis Sinsheim und zieht damit in den neuen baden-württembergischen Landtag ein. Röderer ist damit einer von künftig 19 SPD-Abgeordneten in Stuttgart. Das Direktmandat im Wahlkreis holte der Neckargemünder Hermino Katzenstein (Grüne) mit 29,3 Prozent. Albrecht Schütte (CDU) aus Bammental hat es mit 25,9 Prozent ebenfalls wieder ins Landesparlament geschafft.

Den Wahlabend verbrachte Röderer coronakonform in gemütlicher Runde zuhause: Gute Freunde waren da, es wurde Pizza bestellt, nach einem anstrengenden Wahlkampf ein Bierchen getrunken, wie er sagt. Danach wurde online der Stand der Auszählung verfolgt. Als am späten Abend bei fast allen Wahlkreisen das vorläufige Ergebnis gemeldet war, die 13,8 Prozent standen und er in Nordbaden auf Platz vier lag, stieg die Zuversicht, dass es für ihn mit dem Landtagsmandat doch geklappt hat. "Ich hatte es gehofft im Vorfeld, aber vorstellen konnte ich es mir als Neuling noch nicht", sagte Röderer am Montag nach einer langen Wahlnacht.

Das Telefon stand den ganzen Tag nicht mehr still

Geschlafen hat er in der Nacht nach der Wahl "wenig", wie er sagt. Erst galt es, sich über den überraschenden Erfolg überhaupt erst einmal klar zu werden. "Dann hatte ich auch noch vergessen, den Wecker auszustellen: Der hat heute um 7 Uhr geklingelt. Danach hat der Kopf gerattert", so der 34-Jährige. Nach dem Aufstehen war an Ruhe ohnehin nicht mehr zu denken. Anrufe, Glückwünsche: "Heute ist das Telefon nicht mehr stillgestanden", so der frisch gebackene Landtagsabgeordnete.

Dabei bleibt auch in den nächsten Tagen kaum Zeit für eine Atempause. Denn mit den Vorbereitungen auf seine neue Tätigkeit im Landtags geht es unmittelbar nach der Wahl los. Abends Videokonferenz mit dem Landesvorstand. Am Dienstag fährt Röderer, kaum gewählt, schon zur Sitzung der SPD-Fraktion nach Stuttgart. Am Mittwoch ist er beim Landesvorstand der SPD-Nachwuchsorganisation Jusos eingeladen. "Weil ich der einzige Juso-Abgeordnete im Landtag bin", sagt er, "mit 34 gehöre ich noch knapp dazu." Bis zur Konstituierung des Landtags im Mai steht ein strammes Programm bevor. Alte und neue SPD-Fraktion stünden bis dahin im ständigen Austausch, sagt Röderer. Auch organisatorisch gibt es noch ein paar Dinge zu erledigen, etwa mit der Freistellung beim Arbeitgeber.

Wo er seine künftigen Schwerpunkte für die nächsten fünf Jahre in der Landespolitik setzen wird, wird sich auch in den Sitzungen und Videokonferenzen mit der künftigen SPD-Fraktion herauskristallisieren. Georg Nelius aus dem benachbarten Neckar-Odenwald-Kreis, der sich in 14 Jahren im Landtag besonders für den ländlichen Raum stark gemacht hat, ist jetzt bei der Wahl nicht mehr angetreten. "Für das Thema ländlicher Raum möchte ich mich schon einsetzen", sagt der Ur-Eberbacher Röderer.

Die künftige Aufgabenverteilung in der Fraktion ist eines der Themen, um die es in den Gesprächen und Sitzungen in den nächsten Wochen gehen wird. Der Molekularbiologe hat dabei auch auf anderen Feldern Know-how einzubringen. Im Wahlkampf hatte er unter dem Motto "Mutig in die neue Zeit" neben dem ländlichen Raum seine Schwerpunkte auch bei Wirtschaft und Arbeit, Bildung, Gesundheit, Wohnen und Klimaschutz gesetzt und etliche Diskussion geführt.

In Eberbach ist Röderer vielen als SPD-Stadtrat, Fußballer und Karnevalist bekannt. Der 34-Jährige ist verheiratet und Vater einer Tochter. 2015 rückte er als Stadtrat für die SPD-Fraktion in den Eberbacher Gemeinderat nach. 2019 wurde er mit den viertmeisten Stimmen als Stadtrat im Amt bestätigt. Als Nachfolger von Rolf Schieck übernahm er den Vorsitz des Eberbacher SPD-Ortsvereins. Zudem ist er stellvertretender Vorsitzender des SPD-Kreisverbands Rhein-Neckar.

Erst Abitur am HSG, dann Molekularbiologe

Aufgewachsen in Rockenau, legte er sein Abitur er 2005 am Eberbacher Hohenstaufen-Gymnasium ab. Nach einem Studium der Molekularbiologie mit Spezialisierung auf Neurowissenschaften ist er seit 2017 beim Eberbacher Pharmaunternehmen Catalent tätig. Als Fußballer war Röderer von Kindesbeinen an für den VfB Eberbach und kurz für die SG Rockenau aktiv. Beim Eberbacher SC ist er Mitglied im Spielausschuss. Als Büttel der Karnevalgesellschaft Kuckuck sorgt er von Kleinauf dafür, dass die Eberbacher Fastnacht erhalten bleibt. In seiner Freizeit spielt er gerne Gitarre. Künftig spielt die Musik für ihn auch in Stuttgarter im Landtag.