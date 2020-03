Eberbach (fhs) Bis zu 10.000 Euro aus einem stadteigenen Förderprogramm sollen Hausbesitzer erhalten können, wenn sie was für eine der unansehnlich gewordenen Fassaden in der Altstadt tun. Das neue Fassadenförderprogramm mit einem Umfang von 50 000 Euro macht’s möglich und ist im Haushalt 2020 eingestellt sowie genehmigt.

Als der Gemeinderat im Februar 2019 dieses Eberbacher Altstadtverschönerungsprogramm auf den Weg brachte, war selbst noch im chinesischen Wuhan von der Pandemie noch nicht die Rede. "Wir wollten etwas zur Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität auf den Weg bringen", erinnert Martin Völker von der Stadtbauverwaltung an den Text der damaligen Ratsvorlage.

Wie bereits letzte Woche in den "Amtlichen Bekanntmachungen" hier im Blatt veröffentlicht, ist dieses seit Langem das erste, wenn nicht überhaupt das erste städtische Förderprogramm auf dem Markt. Bewerber können bei der Stadt Unterlagen einreichen, müssen dabei aber die genau festgelegten Förderrichtlinien beachten.

Geld gibt’s ausschließlich für Maßnahmen, die in der 2019 mit verabschiedeten "Förderrichtlinie Fassadenprogramm Altstadt" aufgenommen sind. Das sind Verbesserungen der im Stadtbild außen sichtbaren Wände und Fassaden. Eine reine Wärmedämmung allein reicht nicht aus, um Zuschuss zu erhalten. Und den gibt’s bis zu 60 Euro pro Quadratmeter gestalteter Fassadenfläche, im Einzelfall bis zu höchstens 10 000 Euro. Die Regel soll sein, die Hälfte des als förderwürdig anerkannten Betrages zu bezuschussen, so die Vorgaben.

"Es soll ein Anreiz sein, etwas zu tun" beschreibt Völker die Beweggründe von Verwaltung und Gemeinderat für dieses Förderprogramm. Es gilt allerdings nur für einen genau abgesteckten Rahmen zwischen Friedrich-, Zwinger- und Weiden-/Brückenstraße sowie im Norden für Gebäude entlang der Bahnhofstraße. Dass man am Erscheinungsbild der Innenstadt etwas verbessern muss, ist jetzt kein wirklich neuer Gedanke. Es sei nur an die Studien der Immakom-Gruppe erinnert, an die Vorschläge von Schülern des Hohenstaufen-Gymnasiums und an den jüngsten Versuch, der Stadtentwicklung insgesamt wieder zu Frühlingsgefühlen zu verhelfen.

Im Januar hatte eine Klausursitzung des Gemeinderates zusammen mit Fachleuten von Wüstenrot neue Ansätze unternommen, die dem Vernehmen nach bei einer Bürgerinformationsveranstaltung der breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden sollten. Weil dieser Termin auf ein Aprildatum terminiert gewesen ist, bleibt er vorerst wie alle öffentlichen Veranstaltungen unter dem Corona-Vorbehalt – ob und wann genau das stattfinden kann, weiß derzeit niemand mit Bestimmtheit zu sagen.

Beschlossen hingegen ist das Fassadenförderprogramm. Die Details sind im Bürgerinformationssystem der Stadtverwaltung einsehbar; Anträge mit den erforderlichen Unterlagen sind an den Leiter der Bauverwaltung, Karl Emig, Leopoldsplatz 1, 69412 Eberbach zu richten. Wenn die bislang auf 50 000 Euro gedeckelten Mittel vergeben sind, besteht vorerst kein Anspruch auf weiteren Zuschuss.

Martin Völker: "Aber vielleicht wird das Programm so ein Erfolg, dass der Gemeinderat einer Neuauflage zustimmt."