Von Martina Birkelbach

Eberbach. Mehrere Sorten Brotbackmischungen gibt es jetzt im Modehaus Müller zu kaufen. "Call or Click & Collect", also per Anruf oder Internet, kann die Bestellung aufgegeben und dann abgeholt werden. Bei den Brotbackmischungen handelt es sich um regionale Produkte, sie kommen aus der "Seifert-Mühle" in Allemühl. Wie der Geschäftsinhaber und Vorsitzende der Eberbacher Werbegemeinschaft, Dietrich Müller, erklärt, war die ursprüngliche Idee mal, das Sortiment um Produkte des täglichen Bedarfs zu erweitern. "Diese Möglichkeit wurde aber bei der letzten Corona-Verordnung geknickt." Allerdings hatte das Modehaus da schon Backmischungen aus der Seifert-Mühle geordert. Die Idee hatte Müllers Schwester Sigrid Seisler. Laut Müller fanden "die dann so reißenden Absatz bei den Kunden und Mitarbeitern", dass nochmal nachgekauft wurde.

"Schmecken echt lecker", sagt Müller. Er hat damit selber schon Brote gebacken, obwohl er, wie er zugibt, "vom Backen keine Ahnung hat". "Hab ja jetzt auch Zeit für solche Experimente", fügt er an. Und da spricht auch der Sarkasmus aus seiner Seele, denn an der Situation des Eberbacher Einzelhandels hat sich nichts geändert. Es ist dramatisch: Die Geschäfte sind geschlossen, nur Bestellen und Abholen ist erlaubt. Auch wenn ein Geschäft einer Ladenkette in der Bahnhofstraße am Donnerstag und Freitag mit teilweise abgehängtem Sortiment geöffnet war.

Plakat im Schaufenster des Modehauses. Foto: Martina Birkelbach

Nach nur acht Tagen Öffnungen, galt ab 17. März für den Einzelhandel wieder "Einkaufen mit Termin" und seit 29. März greift mit der "Notbremse" der Abholservice. Wann wieder Kunden in die Geschäfte dürfen und wie es alles weitergeht, Müller und Seisler wissen es nicht. Alles ist derzeit abhängig von den Inzidenzahlen. Eigentlich könnte, sollte die Inzidenz fünf Tage unter 100 liegen, nach derzeitigem Stand wieder (mit Termin) geöffnet werden. Doch die Inzidenzen von Robert-Koch-Institut (RKI) und Gesundheitsamt weichen voneinander ab. Richten müssen sich die Einzelhändler nach den Zahlen des RKI, und unter 100 ist derzeit sowieso nur Wunschdenken.

Das Modehaus Müller empfiehlt laut einem Plakat im Schaufenster den Kunden bei der Bundes- oder Landesregierung nachzufragen, "Wir wissen es selbst nicht mehr". Derweil tummeln sich die Menschen weiter in den Supermärkten, denn dort gibt es außer Masken und Abstand keine weiteren Einschränkungen.

Susanne Reinig vom EWG-Vorstand bringt es auf den Punkt: "Ich bin für einen geplanten Lockdown für alle. Und auch dafür, dass in den Supermärkten kein sogenanntes Non-Food (Waren, die nicht zum Verzehr geeignet sind) mehr verkauft werden darf." Nachdem nun gestern aber der für Montag geplante Corona-Gipfel von Bund und Ländern abgesagt wurde, bei dem ein solcher "Brücken-Lockdown" eventuell einheitlich hätte beschlossen werden können, bleibt vorerst nur: Neue Frühlingsmode samt Brotbackmischung bestellen, sich farbenfroh einkleiden und dann fröhlich die Musik aufdrehen (da empfehlen wir das neue Video der Serie "kleinlaut" des Depot 15/7: Kirchner Hochtief, Deutsch-Pop aus Mannheim) und ein regionales Allemühler Brot im heimischen Backofen backen.

Übrigens gibt es Mischungen für Kartoffel- und Roggenmischbrot, eine Mühlenbrotmischung, Dinkelweißbrot nach Ciabatta-Art sowie Roggen-Dinkelbrot mit Malz und eine Sechskornmischung mit Sonnenblumen. Die Zubereitung ist recht einfach. Benötigt wird zusätzlich nur Wasser, Hefe und Ruhe. An Letzterem dürfte es zurzeit nicht mangeln.